韓國在野黨共推一人參選無共識 安哲秀獨力選總統

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（中央社首爾20日綜合外電報導）韓聯社報導，韓國在野黨國民之黨總統候選人安哲秀今天說，13日向最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅提議共推選候選人參選至今未獲答覆，他將獨力選總統。

安哲秀召開緊急記者會表示，國民力量黨時隔一週仍未回應相關提議，並散布假新聞，充分說明無意共推單一候選人，也得出沒有意義繼續等待的結論。他說，無論前方多麼艱難坎坷，也要堅持走自己的道路。

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安哲秀表示，這項提議的初衷是為克服政治環境與格局過於單一化，是為順應輿論民意與實現政權交替的「合縱」策略。但尹錫悅其間未做任何回應，該黨甚至有部分人士貶低和歪曲這項提議的真實性。部分媒體更是利用國民之黨最近發生的不幸事件，散播他將退出選舉等假新聞。

他表示，現在距離總統大選只剩兩週，沒時間再為此開展協商。至於和執政黨共同民主黨總統候選人李在明合推單一候選人的可能，安哲秀表示，未收到相關提案。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110220