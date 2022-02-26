俄烏開戰 引發韓國總統候選人新一波唇槍舌戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）俄羅斯大軍入侵烏克蘭，多國齊聲譴責同時，俄烏動武可能帶來的後續影響引發憂心，韓國總統候選人對此事的看法也在競選舌戰中開啟新戰場。

目前民調排名前4名的韓國總統候選人25日晚間進行以外交國安為主題的電視辯論，近期爆發的俄烏戰事也成為候選人之間互相攻擊的利器。

執政黨共同民主黨候選人李在明提到，「戰爭是政治人物的決定，在戰場上犧牲的卻是年輕人」，表達不應因政治作為而破壞和平、影響人民生計安全的立場，呼應他先前反對最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅提出追加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）政見的立場。

在外交立場上，相較主張「實用主義」的李在明，尹錫悅對中國的態度顯得更為強硬，主張國家必須有足夠防範外侮的武力基礎，才能維持和平；但李在明認為，部署薩德的政見不僅不符實際，更可能刺激中方，反而破壞和平現狀，批評尹錫悅只是藉此議題進行政治操作。

李在明分析俄烏開戰的原因，認為是「才剛踏入政界6個月的政治新人當上總統，北約（NATO，北大西洋公約組織）都還沒說要讓他們（烏克蘭）加入，就公開宣稱要加入，刺激了俄羅斯才引發衝突」。

李在明強調，俄羅斯侵犯烏克蘭主權的行為確實應受到強烈譴責，但這件事也是「外交失敗招致戰爭」的明顯例子。而對比從演員轉換跑道參選就當上烏克蘭總統的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），尹錫悅同樣是去年剛辭去檢察總長一職、踏入政界的政治新人。

不過，傾向保守派的朝鮮日報報導此事時指出，北約並非如李在明所說，對烏克蘭加入北約持負面態度，而是在2008年就表明接受烏克蘭加入的立場，雖然親俄派的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）一度中斷加入北約的程序，但亞努科維奇之後就遭罷免，烏克蘭加入北約的程序也再次啟動。

尹錫悅則認為俄烏開戰反而能佐證他的主張：「握有確實的遏阻能力，才能維持和平。」他指出，這次俄烏事件可以看出，「光靠一紙協約並無法守護國安與和平」，「能守護自己的只有實力與堅強的同盟，但烏克蘭沒能做到」；並反駁李在明「怯懦的態度反而會危害和平」。

尹錫悅也在今天的造勢場合中，批評李在明在選戰中污衊他國元首，質疑「這樣的人能做好外交嗎」。

不過，尹錫悅「依賴力量的和平」主張引發部分言論批評，認為他不理解烏克蘭局勢的本質，反而更接近俄羅斯政府恃強凌弱的態度。

尹錫悅的外交及國安政策立場同樣遭到其他候選人質疑。對於尹錫悅主張，「美國持有的核武、洲際彈道飛彈（ICBM），以及美國在亞洲部署的戰術核武等，可以應對北韓核武威脅」，國民之黨候選人安哲秀在辯論中反問：「你現在是說要使用遠在美國本土的洲際飛彈嗎？」

正義黨候選人沈相奵則提出，尹錫悅貿然反對不參與美國的導彈防禦體系、不追加部署薩德系統、不加入韓美日軍事聯盟等三不原則，可能破壞東北亞戰略平衡，陷入有如烏克蘭的處境。（陳惠珍）1110226