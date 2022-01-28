韓國大選 安哲秀提對中國採行有原則的外交

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國民調支持度第3的國民之黨總統候選人安哲秀今天表示，在與中國關係上應採取「有原則的外交」，不能像文在寅政府一味以經濟影響考量，才能建立真正相互尊重的關係。

安哲秀今天應首爾外媒記者協會邀請，就外交戰略等議題發表演說及受訪，與總統文在寅政府態度不同，安哲秀在美中兩強之爭上，認為韓國「顯然有必須做出決定的部分」。

他說，俄羅斯近期派兵逼近烏克蘭邊境，如同再次為冷戰揭開序幕，同時中國對台灣動作頻頻，引發美國介入，緊張局勢升高，都顯示韓國做出選擇的時間所剩不多。

對於美中兩強對立，文在寅政府始終維持中立態度，秉持在安保上與美國聯盟、經濟上與中國合作的方式，主張韓國不需要在美中之間選擇、也沒有外來壓力逼迫韓國做選擇。

但安哲秀批評，文在寅政府的一個問題就是「沒有原則」，「無論發生什麼事，比起國家原則，都只以對經濟影響作為判斷標準」；他說，外交有許多不同領域，包括科學技術合作、觀光、進出口等，無論在什麼問題上都應有基本原則，「在違背原則的狀況下，即使會影響經濟，也得甘願承受，如此才可能發展成相互尊重的關係」。

安哲秀提出廢除文在寅政府的「三不原則」，認為三不原則不僅不合理，也有損韓國尊嚴及自主性，表示會明確劃定「紅線」，對中國的軍事挑釁行為採取迅速且有原則的應對措施，創造平等互惠且具未來發展性的夥伴關係。

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韓中關係2016年因部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）問題陷入低潮，文在寅2017年5月就任後提出三不原則，意即不參與美國的導彈防禦體系、不追加部署薩德系統、不加入韓美日軍事聯盟，試圖修復與中國關係。

安哲秀表示，韓國在美中之間的生存戰略就是加強發展無可取代的科學技術，「成為中國及美國都需要的國家」，除了多年來在全球市占第一的記憶體外，未來應儘快在顯示器、蓄電池、核電、氫能產業及系統半導體上取得難以超越的技術優勢。（編輯：郭中翰）1110128