特派專欄 韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感

中央社駐首爾特派員廖禹揚／1月26日

「這次大選你想投誰？」韓國總統大選將在3月9日登場，與當地朋友聚會不免談及這個話題，但問到想選誰，大部分的人都面露難色認為很難決定，或直接表示「都不想選」。

「韓國人本來就是變來變去的」，不只一名韓國友人這樣告訴我，雖然韓國政治體系也是以兩大黨為主輪替，但與台灣不同的是，在面臨選舉時，時常能看到各式各樣的政黨板塊變動，小如黨員出走、引入黨外資源，大如政黨分裂、合併或更名，進步、保守兩大陣營看似不變，其中組成卻是變化萬千，其中所代表的是各種理念的分歧與妥協，或是戰略聯盟、切割。

傳統上來看，受到過去民主化進程的影響，韓國選民受出生、居住地傾向的影響大，例如帶著民主化運動光州事件回憶的湖南地區居民，對保守派反感強烈；過去保守派執政時受惠較大的嶺南地區則偏向支持保守派。候選人的出生地，也可能是影響選民觀感的因素。

不過，隨著時代變遷與政黨輪替，18至39歲的年輕選民明顯較不在乎這些因素，而更重視議題與政見，這也使得18至39歲族群在韓國輿論中幾乎被視為本屆總統大選的主戰場，且2020年舉行的第21屆國會選舉中，該族群選民占比達34%，僅次於40至59歲族群的38.7%，影響力不可小覷。

在5年前總統大選時，前總統朴槿惠因閨密干政案狼狽下台，給了進步派相當優勢，尤其受到深感「階級不公」的年輕選民支持。不過，上任時高喊革新、承諾住房安全的文在寅政府，施政結果卻不如預期，也讓下屆總統候選人的政見支票可信度打折。

一次餐敘中與年約30的韓國朋友談到各年齡層對兩黨的看法，他指出，對於韓國剛出社會的年輕人來說，最有感施政績效的就是就業跟買房，「如果我一出社會就找不到工作、房價高到一輩子都買不起，那我當然不會支持執政黨」，反過來說，稍微年長一些、在保守派執政時期出社會的族群，對保守派政黨的評價就更低一些。

這也使得本屆大選政見幾乎像是在比拚撒錢，兩大陣營候選人爭相祭出「小確幸」、「心動」政見，希望藉由福利政策爭取到近年深受就業困難、物價飛漲感到未來無望的年輕人支持。

不過，一張張新支票能否洗刷過去的失望感還有待觀察。目前執政黨共同民主黨總統候選人李在明在多數民調中落後最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅，使李在明陣營不得不再次拋出「革新」口號，承諾改革共同民主黨，試圖挽回「對進步派失望，但也不太想選國民力量黨」的選民。

這次「兩個都不想選」的中間選民可能比以往大選來得要多，原本支持度最高只到3%的國民之黨候選人安哲秀，在兩大黨候選人屢傳醜聞之下，支持度竄升到雙位數，雖然仍不敵兩強，但中間選民的猶疑態度可見一斑。

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不可諱言，大黨優勢仍在，想支持小黨候選人還是得有一定的「覺悟」，就有一位朋友表示，「如果只看政見，我想選許京寧（國家革命黨候選人），但現實來講，可能還是會投李在明吧」；但也有人說，「既然李在明跟尹錫悅都不怎麼樣，可能想想要不要給安哲秀一個機會」。

韓國年輕選民對這次總統大選想法百百種，唯一的共通點是當要預測這次勝出的候選人時，大家的回答都是：「太難預料了！」（編輯：黃自強）1110126