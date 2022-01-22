韓國大選 政績彪炳李在明PK政壇素人陷拉鋸

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韓國執政黨共同民主黨總統候選人李在明週末在人潮眾多的首爾市松坡區松理團路拜票，吸引支持者聚集。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年1月22日

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）距離韓國總統大選剩下不到50天，執政黨共同民主黨由過去在城南市長及京畿道知事任內政績彪炳的李在明出馬競選，對上政治素人尹錫悅卻遲遲未能取得領先，選情陷入膠著。

韓國3月9日將與行下屆總統大選，目前民調中領先的候選人包括過去在城南市長任內清償債務、推行福利政策的執政黨共同民主黨候選人李在明，以及高喊守護法治社會、批判文在寅政府獨斷專制的前檢察總長尹錫悅。

李在明出身貧寒，在家中7個小孩中排行第5，小學畢業後就到工業區打黑工賺取學費，左手甚至在工作中意外被夾傷而留下殘疾，最後考入中央大學法律系，畢業後擔任人權律師。在韓國實施選舉公營制度、候選人不必再負擔大筆選舉費用後，他決定投入政界。

李在明在2010年當選京畿道城南市長，等著他的卻是前任市長留下的大筆負債。他為清償債務決定暫緩歸還來自中央政府的借款，槓上時任總統朴槿惠。除壓縮財政支出、整頓稅務，李在明也成為第一個開放市政府大樓給市民使用，甚至提出出售市府大樓計畫的市長。

城南市最終在2013年宣布清償完債務，李在明當時接受媒體訪問時曾表示，想成為「最會賺錢的市長」。

債務清償後，李在明也於2014年成功連任市長，準備大展身手推動福利政策，但被朴槿惠指為「民粹行為」，中央為此提出地方財政法施行令修正案，使城南市必須向中央繳交1000億韓元（約新台幣25億元）稅金。李在明為此赴光化門廣場絕食抗議未果，但仍努力推動獎勵生育、青年基本收入等福利措施，這些福利在他擔任京畿道知事任內也被擴大推動。

李在明這次出馬角逐總統大位，同樣祭出海量福利政策，但卻沒有想像中占據領先優勢，反而與首次參選的尹錫悅持續維持拉鋸態勢，在主要民調中，先前支持度一度因國民力量內鬨跌破3成的尹錫悅甚至在短短一週內再次反超李在明。

偏進步派的韓媒「韓民族日報」引述共同民主黨核心人士分析，李在明選情不容樂觀的原因來自共同民主黨的支持層鬆動與文在寅政府表現不佳等。

現任總統文在寅爭取總統大位時正好遇上前總統朴槿惠因閨密干政案遭彈劾下台，保守派聲勢大減。人權律師出身、在閨密案延燒時挺身參與燭火示威的文在寅，在民眾對前任政府失望之際風光上任。

但文在寅執政5年來，房價在打房政策下不降反漲，疫情與國際供應鏈失控更讓韓國物價飆漲，令執政黨的選情雪上加霜。

住房政策當初也是文在寅主要政見，但成效不彰，自然也影響選民對李在明政見兌現的信任度。

此外，韓國選舉的地域性傾向明顯，不僅受歷史影響，也與歷屆總統及候選人的出生地有關。

進步派的共同民主黨支持者主要來自包括光州、全羅南道及全羅北道的湖南地區，當地曾經歷慘烈的民主化運動光州事件，對保守派強烈反感；首都圈、釜山、蔚山、慶尚南道等地支持前總統盧武鉉及現任總統文在寅的進步派選民也曾是共同民主黨的主要票倉。

不過，以目前態勢來看，相較於慶尚北道出身的李在明，釜山、蔚山、慶尚南道地區的選民反而更偏好首爾人尹錫悅；而深受就業及房價壓力的20至30歲年輕選民也不再如上屆大選時支持共同民主黨。

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也有分析指出，李在明過去的政策實現率雖高，但大部分民眾對他的印象都是「品行差」。去年一項民調結果顯示，在當時被認為最有可能參選的李在明、尹錫悅、洪準杓、李洛淵等4人中，李在明在道德品行項目中被評為最低分。

李在明過去就曾因辱罵大嫂、涉嫌將親哥哥強制送入精神病院、與女演員金芙宣傳緋聞等爭議不斷，日前再次被爆出在電話中辱罵已故哥哥及大嫂的通話錄音。李在明方稱這些內容過去都已向媒體公開過，並再次為家事引起爭議道歉。分析指出，這些事件都已被民眾熟知，對選情影響可能不大。（編輯：周永捷）1110122