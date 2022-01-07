韓總統候選人提「治禿頭納入健保」競選奇招掀熱議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國總統大選將至，執政黨共同民主黨候選人李在明提議將落髮治療納入國民健保，掀起論戰，有些選民樂見其成，但也有人批評李在明的提議是民粹。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，李在明稱有將近1000萬人受掉髮所苦，但由於治療費用高昂，許多人從海外訂購藥物，或依靠前列腺藥物作為替代療法。

李在明這一提議掀起爆炸性反應，他在一段15秒的惡搞脫髮廣告影片中，稱自己是「你的頭髮」的最佳候選人，這部影片在社群媒體上廣為流傳並引發了模仿潮。

這部影片被上傳到一個掉髮網路社群，一名網友在回應貼文寫道：「讓我們為了自己，植入李在明。」

韓國女子鄭多恩（Jeong Da-eun，音譯）是兩個孩子的母親，她在5日晚間一場由李在明所屬政黨安排的掉髮選民會議中說，由於6個月內治療費用需400萬韓元（約新台幣9萬2000元），她只好放棄藥物治療，改採品質好的洗髮精和食物。

不過，李在明這一政見也激起了部分人士的批評，反對派稱這是他民粹政見中的最新議題。

國民之黨候選人安哲秀形容李在明的提議不負責任，他並承諾，若自己當選將降低學名藥價格並資助開發新療法。

李在明曾說他渴望成為「成功的桑德斯（Bernie Sanders，美國民主黨社會主義政治人物）」，他在擔任京畿道知事期間，因推動全民基本收入、積極因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而聲名大噪。

濟州國立大學醫學院教授李尚伊（Lee Sang-ee，音譯）表示，為幫助患有嚴重疾病者而設置的國民健保，若砸下數以千億計韓元來負擔落髮治療，那這一制度可能會步履蹣跚。

目前尚無關於韓國有多少人掉髮的官方數據。韓國國民健康保險公團（National Health Insurance Service ，NHIS）僅提供每年接受醫院治療的人數，2020年數據為約23萬人。

李在明5日表示，從「身體完整性」角度來看，掉髮治療納入健保有其必要性，他的競選團隊正在研究這一措施可能帶來的財政影響。（譯者：張璦/核稿：陳正健）1110107