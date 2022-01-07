韓最大在野黨選情告急 候選人與黨魁內鬨火速和解

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國最大在野黨國民力量候選人尹錫悅近期因家人醜聞及政黨內鬥，民調支持率直直落，為搶救選情，剛辭去黨內選舉對策委員會委員長一職的國民力量黨魁李俊錫閃電和解，並將合作在8日推出政見短片。

尹錫悅與李俊錫先前因選戰策略鬧不合，李俊錫因此在上個月21日辭去黨內選舉對策委員會委員長一職，激化國民力量黨內爭議，部分黨員提出彈劾李俊錫，要他為尹錫悅民調下滑負責。

不過，李俊錫宣布辭去委員長職位後不過16天，尹李兩人又握手言和，提出「同盟」（one team）宣言，尹錫悅表示將忘掉過去種種恩怨，李俊錫也說，如果他再次「逃跑」，就會辭去黨代表職位。

可能是為展現兩人合作決心，JTBC電視台今天報導，尹錫悅陣營明天將推出由李俊錫親自操刀的59秒政見短片，介紹包括交通政策在內的主要政見。

除了時長罕見只有59秒的短片，尹錫悅近期臉書粉絲專頁貼文也從傳統長篇大論改為一行文風格，韓媒分析指出，這樣的發文方式更貼近年輕時代習慣的社群網路風格。

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偏向保守派的國民力量，支持者大多來自年長族群，根據今天公布的韓國蓋洛普民調，尹錫悅在18至29歲選民中的支持度僅10%，遠遠落後共同民主黨候選人李在明的24%與國民之黨候選人安哲秀的23%。

而去年6月年僅36歲就當選國民力量黨魁的李俊錫，則被視為引領黨內改革的年輕力量。畢業於哈佛大學的李俊錫原本是名新創企業家，2011年起擔任保守派政黨顧問，2020年當選國民力量黨代表，成為韓國推行民主制度以來最年輕的主要政黨黨魁。（編輯：黃自強）1110107