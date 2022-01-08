搶攻年輕世代選票 韓國總統大選掀性別爭議

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韓國最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅（圖）提出「廢除女性家庭部」政見，被認為瞄準20多歲的年輕男性選票，但也掀起韓國社會的性別爭議。（圖取自facebook.com/sukyeol.yoon）

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅日前提出「廢除女性家庭部」政見，被認為瞄準20多歲的年輕男性選票，但也因此再次掀起韓國社會的性別爭議，對選情利弊仍待觀察。

尹錫悅的臉書粉絲專頁昨晚發出一行文：「廢除女性家庭部」。尹錫悅雖尚未就此做出相關說明，但外界解讀，這項政見意在爭取高度反女權主義的20多歲男性選票。

本次大選主要候選人中唯一女性、正義黨候選人沈相奵隨即發出相反政見，表示將強化女性家庭部。

韓國在2001年設立女性部，2005年改組為女性家庭部，旨在促進性別平等，防範家庭暴力、性虐待、性交易及保護相關受害者，提高韓國女性地位及兒童福利等。

在傳統父權觀念深植的韓國，女性家庭部的設立對促進性別平等看似是項飛躍式的進步，但女性家庭部擬定的政策多次遭質疑不符合時代變化，過於優待女性的措施不僅沒為女權帶來幫助，反而助長韓國年輕男性的相對剝奪感與反女權聲浪。

韓國本次大選主要候選人中唯一女性、正義黨候選人沈相奵表示將強化女性家庭部。（圖取自twitter.com/sangjungsim）

今年一項民調顯示，20至29歲男性中，自認自己是嚴重性別歧視受害者的比例近79%。

但若以去年9月公布的統計資料來看，韓國女性在國會議員占比為19%，公家及私營企業中女性主管占比為20.9%，女性薪資只有男性的67%左右。

在2019年，因女性受害的暴力事件被捕人數較前一年增加2成；因偷拍、約會暴力、跟蹤事件被捕人數則分別較2011年成長3.8倍、1.4倍及1.9倍，不難想像韓國女性在社會的處境。

韓國並非首次出現廢除女性家庭部的聲音。國民力量黨魁李俊錫先前也提出相同意見，認為女性家庭部已淪為宣傳機構，對緩解國內日漸激化的性別矛盾毫無幫助。當時即引發批評聲浪。

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尹錫悅再次提出廢除女性家庭部，同樣引起女權支持者的不滿，認為尹錫悅為獲得年輕男性選票操弄性別議題。韓聯社報導，以尹錫悅最大強敵、執政黨共同民主黨支持者為主的社群批評，尹錫悅陣營找來前韓國女性政治網路代表，現在卻提出反女權政見，「女性該如何是好」。

但共同民主黨陣營尚未就此表態，可能是顧及男性選民觀感。共同民主黨候選人李在明今天才因為出席有關女性人權的YouTube頻道節目錄影遭支持者抨擊。（編輯：馮昭）1110108