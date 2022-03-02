韓國單日確診暴增近22萬例 82萬人居家治療

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國截至今天凌晨單日確診新增21萬9241例，較前一天增加8萬多例，較先前最高紀錄也多出近5萬例，居家治療人數增至82萬例。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增21萬9241例確診，也是韓國單日確診數首次突破20萬大關，確診人數累計達349萬2686例。

這次新增確診紀錄為2月23日最高紀錄17萬1451例的1.3倍；為兩週前2月16日的2.4倍。韓國研究機構原先預估，3月9日總統大選投票當天單日確診數將達23萬以上，但依目前狀況，增加速度可能更快。

不過，防疫當局評估，確診數倍增速度有放緩跡象，若以此持續，確診數可能在1、2週內就會達到最高峰，進而轉降。當局原先預估3月中單日確診可能達35萬例。



▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數



重症人數則仍在持續增加，截至今天凌晨零時，重症人數達762例，較前一天增加35例，較2月中旬的300多例大幅提升；當局預估，重症將在9日超過1200例。死亡人數則增加96例至8266例。

居家治療人數較前一天增加近3萬例，來到82萬678例。韓國政府先前為減少醫療人力負擔，將居家治療管理對象限縮至60歲以上高風險族群，管理對象人數也來到12.3萬人。

韓國政府考量新型病毒Omicron傳染力強、重症率低的特性，開始逐步放寬防疫規範，3月起廢除餐廳、咖啡店等高風險場所，以及50人以上集會活動須出示防疫通行證（接種證明或PCR陰性結果證明）的規定。

同時，與確診者同住的未接種者，3月起也不再強制規定隔離7天，改採自主管理。（編輯：馮昭）1110302