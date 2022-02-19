韓國疫情下報復性消費 名牌、彩券銷量增

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疫情下活動受限，帶動名牌及彩券消費成長，圖為韓國民眾排隊購買彩券。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年2月19日

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）海外旅遊是許多人喜愛的放鬆舒壓方式，但在疫情肆虐下變得難以進行。業者統計，名牌等消費品及彩券去年銷售額因受到報復性消費帶動，業績上漲。

韓聯社引述業者統計報導，樂天、新世界、現代等大型百貨公司去年營收較前年大幅增加，許多分店全面銷售額都超過一兆韓元（約新台幣238億元），其中新世界百貨江南店更是以2.5兆營收榮登全世界銷售額最高的百貨公司。

業者指出，2021年營收成長主要受到名牌精品帶動，店內設有LV、香奈兒、愛馬仕等「3大名牌」到分店，銷售額都超過一兆韓元。

各分店設有最多3大名牌專櫃的新世界百貨，去年營業利益高達5173億韓元，較前一年大增484.6%，甚至超過疫情前水準，創下歷史新高。

業者分析，疫情相關限制延長，海外旅行等休閒活動不再像過去方便，讓消費者開始「報復性消費」，售價較高的奢侈品因此受惠。

除名牌奢侈品外，彩券產業也出現成長態勢。據韓國財政部統計，韓國去年彩券總銷售額達5兆9755億韓元，較前一年增加10.3%。

韓國彩券銷售量自2017年至2019年維持小幅增勢，從4.2兆韓元成長至4.8兆韓元，2020年疫情爆發後增至5.4兆韓元，2021年再成長約5000億韓元。

其中占比最大的樂透彩全年銷售額首次超過5兆韓元，較前一年成長8.4%。分析指出，主要是因賽馬等現場博弈活動受限，加上對未來的不確定性增加，推升彩券需求。（編輯：高照芬）1110219