更多編輯台推薦新聞：
昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系
生活

繼清華大學 中山、中興獲准設學士後醫學系

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增37例、境外46例 6人感染源不明橫跨南北
首頁 / 國際

韓在野黨候選人稱當選將徹查積弊 文在寅要求道歉

2022/2/10 13:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅在受訪時表示，若當選將徹查現任政府的弊案。總統文在寅今天表示「深感憤怒」，要求尹錫悅就此發言道歉。

青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢轉述，文在寅今天上午在幕僚會議中說，尹錫悅在沒有證據的情況下將現任政府指為弊案調查對象，稱政府違法亂紀，他對此深感憤怒，要求尹錫悅道歉。

尹錫悅於文在寅上任總統後擔任檢察總長，如今發表此番言論，文在寅要求尹錫悅好好說明，這代表他在擔任中央地方檢察長、檢察總長期間對現任政府積弊視若無睹，或是想藉調查名義捏造莫須有罪名。

尹錫悅9日接受韓國「中央日報」採訪時被問到，若當選是否會像文在寅政府初期一樣徹查前朝弊案，尹錫悅表示肯定，但也說身為總統不會干預調查過程，並說：「現任政府對前政府的調查是根據憲法與原則，那下任政府調查現任政府就是報復嗎？都是要按程序進行。」

尹錫悅在訪問中提到，執政黨共同民主黨「利用檢察犯下多少罪行，就應該為此負起相應責任」。

韓國總統大選將於3月9日舉行，2月中進行候選人登錄。

文在寅在尹錫悅發表這番言論前，接受媒體訪問時曾表示，現今選戰過於挑起憎惡情緒，導致社會分裂，強調政界若為打贏選戰而煽動對立，無法邁向統一合作的政治。（編輯：郭中翰）1110210

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族