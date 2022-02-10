韓在野黨候選人稱當選將徹查積弊 文在寅要求道歉

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國最大在野黨國民力量黨總統候選人尹錫悅在受訪時表示，若當選將徹查現任政府的弊案。總統文在寅今天表示「深感憤怒」，要求尹錫悅就此發言道歉。

青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢轉述，文在寅今天上午在幕僚會議中說，尹錫悅在沒有證據的情況下將現任政府指為弊案調查對象，稱政府違法亂紀，他對此深感憤怒，要求尹錫悅道歉。

尹錫悅於文在寅上任總統後擔任檢察總長，如今發表此番言論，文在寅要求尹錫悅好好說明，這代表他在擔任中央地方檢察長、檢察總長期間對現任政府積弊視若無睹，或是想藉調查名義捏造莫須有罪名。

尹錫悅9日接受韓國「中央日報」採訪時被問到，若當選是否會像文在寅政府初期一樣徹查前朝弊案，尹錫悅表示肯定，但也說身為總統不會干預調查過程，並說：「現任政府對前政府的調查是根據憲法與原則，那下任政府調查現任政府就是報復嗎？都是要按程序進行。」

尹錫悅在訪問中提到，執政黨共同民主黨「利用檢察犯下多少罪行，就應該為此負起相應責任」。

韓國總統大選將於3月9日舉行，2月中進行候選人登錄。

文在寅在尹錫悅發表這番言論前，接受媒體訪問時曾表示，現今選戰過於挑起憎惡情緒，導致社會分裂，強調政界若為打贏選戰而煽動對立，無法邁向統一合作的政治。（編輯：郭中翰）1110210