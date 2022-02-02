韓總統候選人4強辯論前夜 李在明撇尹錫悅先暖身

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國民調排名前4名的總統候選人首場電視辯論將在3日登場，兩大黨候選人李在明與尹錫悅原訂上月底進行雙方辯論，但因細節喬不攏告吹，原堅持4方辯論優先的李在明今天另與小黨候選人進行廣播辯論。

韓國總統大選在正式登錄前就暗潮洶湧，候選人們從媒體邀請進行的政見辯論活動就開始心理戰不斷，韓國放送公社（KBS）、首爾放送（SBS）、文化廣播公司（MBC）等三大電視台原預計邀請執政黨共同民主黨候選人李在明、最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅進行的雙方辯論，在其他候選人的不滿下改為4方辯論。

堅持要在4方辯論前與李在明進行雙方辯論的尹錫悅陣營，原本與李在明談定於31日進行雙方辯論，但因為在辯論主題及形式等具體細節上與李陣營意見不合，這場雙方辯論最終破局。反而是先前希望以4方辯論優先的李在明，2月1日宣布2日受廣播邀請與去年底才建黨的進步派小黨新浪潮黨候選人金東兗進行一個半小時辯論。

從今天辯論中大概能看出李在明政見的主要基調，也就是在文在寅政府的基礎上建構「進化的政府」，預期在大方向上延續文在寅政府立場，尤其在對中國敏感的「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）議題上，傾向維持現狀。

李在明今天也在相關議題上批評尹錫悅恢復部署薩德的政見，認為這種問題應交由專家分析，而非用於不必要的政治操作，反而可能使外交關係惡化。

相對於初次投入選戰的前檢察總長尹錫悅，李在明主打「會做事、已做好準備的總統」，將過去擔任地方首長時政見兌現率達96%增加選民信任度，並以目前已公開的包括禿頭治療納入健保等大量「小確幸」政策，作為博取選民青睞的主要武器。

在希望換新政府做做看的民意之下占上風的尹錫悅，明天則預期將矛頭指向最大對手李在明，要求李在明就過去城南市長任內的貪腐疑雲等爭議詳細說明。此外，韓聯社報導，據稱正在「埋頭苦讀」的尹錫悅，也將在明天的辯論中詳細說明經濟相關政見細節。

明天的辯論中對排名第3、4的候選人而言也是扭轉局勢的一大良機。國民之黨候選人安哲秀先前因民調支持率激增而被視為黑馬，但近期在尹錫悅支持度回升同時，支持安哲秀的中間選民顯然又開始搖擺。

這次大選被韓國媒體稱為史上最令人反感的大選，主要是因兩大黨候選人在一般選民中的觀感不佳，「兩個都不想選」。

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既是醫生、又曾開發防毒軟體供國人免費使用，在韓國商界頗受敬重的安哲秀打著「廉潔有為」旗號出馬，試圖與既有兩大政營一較高下，明天辯論表現能否讓目前兩強態勢轉為三強鼎立，安哲秀今天表示，將在辯論中冷靜分析韓國處境，說明具體解決方案。

支持度始終在個位數徘徊的正義黨候選人沈相奵則發起「讓沈相奵幫你問」運動，藉此搜集選民希望沈相奵強調的意見或對其他候選人的提問，預期也將就這段時間以來李在明與尹錫悅相關醜聞及質疑作為主要攻擊戰略。（編輯：劉學源）1110202