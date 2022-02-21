紐時：中國防疫更賴疫苗 遲無mRNA型就是漏洞

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（中央社北京21日綜合外電報導）中國嚴格的清零防疫雖將染疫數壓到最低，但染病人口過少無法建立足夠自然免疫，勢必更仰賴疫苗接種，而中國偏偏就是少了最具效果的mRNA疫苗，成為一個弔詭的漏洞。

據國家衛生健康委員會指出，截至2月18日，中國累計接種COVID-19疫苗30億7575.2萬劑，完整接種的人數為12億3254.3萬人。

「紐約時報」指出COVID-19疫情兩年來，14億人口的中國仍沒引進全球廣泛使用、效果顯著的輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗。中國去年春天時曾表示會核准輝瑞/BNT疫苗，後來還說國產mRNA疫苗即將上市，但兩者至今仍沒消息。

中國動用含嚴格封城在內的各項防疫手段，雖將染疫人口壓到最低，但科學家認為染病人口過少無法建立足夠的自然免疫，防疫上勢必更仰賴疫苗接種，少了最有效的mRNA疫苗不啻為一漏洞，況且中國也開始面臨更多改變嚴防死守「清零」政策的壓力。

紐時認為，中國正與美國及西方展開全面科技競爭，面對西方的科技圍堵，中國在半導體等各項領域與供應鏈變得更加追求自主，遲不開放國外mRNA疫苗，似為高度政治性的自主方針一環。

香港大學病毒學家金冬雁就敦促大陸內地的同儕核准輝瑞/BNT。他說：「中國今日的決策過程，我們不得而知，但效果較佳的疫苗肯定有助維繫清零。可能因為北京當局對外展現出疫苗研發表現佳的姿態，反讓他們拉不下臉來引進（國外mRNA疫苗）。」

但最近幾個月已有官員開始公開討論引入更佳的疫苗技術。中國最權威的呼吸道疾病專家鍾南山去年12月就在一場國內疫苗峰會上表示，應該要學習他國長處，像是mRNA疫苗，畢竟國外已花多年研究，然後幾個月就能研發出。

中國11日附條件批准輝瑞（Pfizer）生產的COVID-19口服藥，是首個獲中國批准的外國COVID-19藥物，此舉令部分專家認為有助北京調整作法。

輝瑞/BNT疫苗的中方合作夥伴上海復星醫藥（Shanghai Fosun Pharmaceutical）去年曾告訴投資人，藥監單位會在2021年7月前核准輝瑞/BNT疫苗在中國使用。但BNT公司發言人表示，中方有關單位現在的說法仍是「尚待審查文件，以便最終決定」。

由中國軍事科學院與艾博生物科技（Abogen）、雲南沃森生技（Walvax Biotechnology）兩家民企聯手研發的國產mRNA疫苗，原本的說法是去年10月前生產2億劑，但如今也無下文。

據沃森科技一名高層上月告訴路透社的說法，他們已招募2萬8000名志願受試者展開大型的第3階段臨床試驗。研發單位同時也在做國產mRNA用於追加針的試驗。

一份1月底刊於刺胳針（The Lancet）醫學期刊的研究顯示，接種2劑科興（Sinovac）疫苗者若追加mRNA疫苗，對預防Delta與Omicron都能產生強大保護力。

BNT的客戶長馬瑞特（Sean Marett）上月出席一場衛照論壇時說：「很難預測中國何時會批准，但中國仍是我們一極其重要的市場，我們一定會致力達成。」（譯者：陳亦偉）1110221