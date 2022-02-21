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疫情14/300

蘇貞昌：疫情在可控範圍 準備開放商務人士來台

2022/2/21 15:35（2/21 16:12 更新）
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行政院長蘇貞昌21日說，政府準備開放商務人士可以來台。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌21日說，政府準備開放商務人士可以來台。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌今天說，農曆春節民眾返鄉、南來北往後，已經過2、3週，雖然Omicron傳播力強，但疫情沒有爆發，始終在控制範圍內，因此政府準備開放商務人士可以來台。

蘇貞昌上午出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid開幕典禮」致詞時表示，經過疫情衝擊，台灣能夠舉辦這麼大的聯展，同時有5000多個攤位、1000多個廠商與會，讓全世界很羨慕，是因為台灣在總統蔡英文領導下，疫情控制得宜，生活才能如常。

蘇貞昌說，上午他主持擴大防疫會議，經過農曆春節民眾返鄉後過了2、3週，依Omicron傳播力這麼快，卻沒有疫情爆發，始終在疫情控制範圍內、非常穩定，因此政府準備開放商務人士可以進來，讓生意能更好做。

蘇貞昌說，他也要向業者表示最大敬意，因為大家的努力，在疫情初期台灣每天口罩產量只有188萬片，不夠2300萬人的需要，就連指揮官陳時中都還要教大家用電鍋蒸口罩。

蘇貞昌指出，在業者、公會團結合作下，口罩產量來到一天2000萬片，不只滿足國內民眾需求，還能幫助國際，引來善的循環，國際友人也給台灣疫苗，台灣非常感謝。

蘇貞昌表示，台灣的機械、工具機、零組件業者生意大好，一方面很得意、一方面是努力有成績。政府帶頭替軍公教加薪4%，是25年來新高，希望業者也能替員工加薪，不但要超過政府標準，更要與業績成長幅度一樣，一定能留住人才、不怕挖角。（編輯：張均懋）1110221

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