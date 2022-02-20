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越南擁抱新常態 單日添4.7萬人染疫創新高

2022/2/20 22:14（2/20 22:31 更新）
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越南20日通報新增4萬7200人感染COVID-19，動輒數萬的確診數已成為越南的「新常態」。圖為越南民眾進入通訊行前掃描二維碼進行健康申報。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月20日
越南20日通報新增4萬7200人感染COVID-19，動輒數萬的確診數已成為越南的「新常態」。圖為越南民眾進入通訊行前掃描二維碼進行健康申報。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月20日
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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南衛生部今天通報新增4萬7200人確診COVID-19，其中8例為境外移入病例。越南單日新增確診數從農曆年不斷攀升，今天再度刷新疫情爆發以來的紀錄。

根據越南衛生部所提供的資訊，首都河內市的單日新增確診數高居越南全國之冠，今天通報新增超過5100人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

此外，放眼全國，過去7天平均每天單日新增逾3萬7000人確診。

越南衛生部今天還通報新增78人染疫死亡，迄今越南的染疫死亡數已將近4萬人。

越南去年4月下旬爆發新一波本土疫情，迄今已經有超過278萬人染疫，而在去年4月新一波本土疫情爆發之前，全國確診病例不到3000例。

越南總人口數約9800萬，迄今有將近7600萬人都施打了兩劑疫苗，超過3650萬人已經接種了第三劑。（編輯：林憬屏）1110220

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9天農曆年假嗨完 越南單日通報逾2萬人確診
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