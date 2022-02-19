疫情延燒 東京大阪實施避免高齡者染疫對策

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都及大阪府為避免高重症風險的高齡者等人士染疫，已分別採取籲請避免外出等相關對策因應。

日本共同社報導，面對轄內高齡人士染疫數快速增加，大阪府政府18日宣布籲請高齡人士避免前往高染疫風險場所等新一波防疫對策。大阪府知事吉村洋文說，目前8成住院患者是高齡者，強化重點對策很重要。

大阪府的新一波防疫對策籲請高齡者、高重症風險民眾及上述人士同住家人等，盡可能避免外出或移動。

如果高齡者及高重症風險民眾的同住家人染疫時，同住家人將被要求前往大阪府的大規模醫療及療養中心或住宿療養設施自主隔離，避免傳染給高齡者等。

大阪府現階段也要求轄內例如老人中心等高齡者設施，暫時停止會客。

富士新聞網報導，東京都政府也宣布採取避免高齡者被同住家人傳染的對策，針對離開同住家人前往指定飯店等地住宿的高齡者，給予住宿費用補助。

這項補助措施將從本月21日到3月31日止，針對65歲以上高齡者連續6天住宿指定飯店或旅館，給予每晚5000日圓（約新台幣1210元）補助。

日本政府厚生勞動省表示，截至本月18日止，全境重症患者數高達1480人，連續5天逾1400人，相當於1月18日281人的約5倍之多。

日本重症患者數最高紀錄出現在2021年9月3日，總數2223人，之後隨著疫情趨緩逐漸減少；不過，隨著Omicron變異株流行又快速增加。

重症患者多意謂著死亡病例也隨之增加。富士新聞網自行統計，本月17日新增271例死亡病例創新高，18日新增死亡病例也多達211例。

另外，厚生勞動省18日公布，截至本月16日零時止，全境共有57萬7765人因染疫在家療養，較一週前的本月9日增加逾3萬人，創疫情爆發以來新高紀錄。

如果加上住院患者在內，全境療養人數共83萬9643人，69%屬在家療養。

日本47個都道府縣中，有21都道府縣截至本月16日止的專用病床使用率已逾50%，最高的是福岡縣的86%、大阪府以78%次之、埼玉縣以77%排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110219