旅行社超前部署 日本自由行預購5天6萬

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（中央社記者江明晏台北18日電）隨著各國解封，赴日觀光的美夢不遠，但旅行社開出的「日本預購自由行」5天售價6萬多元，嚇到一眾哈日族，業者解釋，主要反映機票等成本，未來規模經濟再現，價格就會趨於穩定。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但不少國家陸續開放國門，中央流行疫情指揮中心已規劃邊境鬆綁，台灣最快3月開放商務客入境，若商務旅行進展順利且疫情獲控制，也會考慮重啟觀光旅遊；日本更在近期宣布3月1日起解除鎖國。

自從全球疫情爆發，台灣邊境管制已長達2年，讓超愛去日本的台灣人「悶壞了」，過去台灣一年赴日旅客人次高達近500萬人，「好想去日本」，成為許多人這2年防疫生活的口頭禪，如今隨著各國陸續解封，一旦疫情趨近安全狀態，國內邊境法規鬆綁後，勢必迎來赴日爆發潮。

沈寂多時的旅行社業者近期就在官網上架「日本預購團」，只是價格對比過去簡直翻倍成長，讓許多網友直呼「代價太高」，嚇跑一眾哈日族。

舉例來說，雄獅官網上架的「2022預購日本花季」東京機加酒自由行5日每人費用新台幣6萬3900元起，北陸機加酒5日則是5萬9900元起；東南旅遊官網也上架一系列的日本預購團，5天價格落在6萬上下，其中，東北賞櫻自由行5日（青森/仙台）費用6萬7800元起。

旅日達人分析，過去日本機加酒自由行，如果搭配廉價航空機票、4晚住宿可能2萬元有找，品質好一點最多4萬元，旅行社開出的自由行售價確實高出不少。

對此，旅行社高層私下回應，赴日本團費和過去相比大幅成長，主要來自機票成本提高，也反映出日本在地的觀光成本提高；過去的定價是因為赴日觀光市場發展成熟，多年反覆驗證達到平衡階段，有了規模經濟才造就日本觀光「很便宜、很划算」，但2年的疫情，讓旅遊產業供應鏈各個環節的業者，對於規模經濟沒有信心，導致定價提高。

對於機票票價的提高，航空產業人士表示，主要反映第一，防疫成本，除了飛機內外必須加強消毒之外，空服人員的核酸檢測成本、因隔離導致的人力成本上升、飛機周轉率下降等，都和過去的情形不同，第二，載客率必須降低，即使在後疫情時代，載客率可能只有原本的6到7成，一位旅客勢必要多分攤周圍座位的成本。

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整體而言，旅行社高層認為，目前出團禁制令還沒有解除，現在的預購團「話題性」高過實際對營運的貢獻，多數民眾都還在觀望，未來如果疫情安定，隨著赴日需求大幅提高，價格也會趨於過去水準，但應該不會一步到位，而是階段性調整。

除了考量團費，也有民眾在意出國所需要隔離的天數，儘管指揮中心研擬入境檢疫縮短為10天，但哈日族Amy認為，赴日觀光成本提高可以接受，畢竟防疫和空運成本都要考量，惟隔離天數的規定是重要關鍵，如果只是為了單純觀光出國玩5天，卻得花個10天隔離「太不划算」。（編輯：楊凱翔）1110218