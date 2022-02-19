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疫情11/300

口罩防疫效果好 美國鬆綁規定台灣不跟進

2022/2/19 15:52（2/19 16:09 更新）
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台灣民眾戶外活動，不分男女老幼皆配戴口罩。中央社記者吳家昇攝　111年2月12日
台灣民眾戶外活動，不分男女老幼皆配戴口罩。中央社記者吳家昇攝　111年2月12日
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北19日電）美國擬鬆綁戴口罩規定，指揮中心指揮官陳時中今天表示，對台灣而言，口罩帶來的自我防護效果不錯，未來還會持續實施一陣子，但將根據疫情訂定配套措施。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，但美國認為Omicron變種病毒造成的疫情有趨緩跡象，美國疾病管制及預防中心（CDC）可能放寬口罩規定，改以確診住院人數作為疫情參考指標。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，口罩可以帶來很不錯的自我防護效果，台灣不會完全放棄，未來仍會有限度要求在部分場合戴口罩，並根據疫情狀況訂定配套措施，但戴口罩的規定應該會再持續一陣子。

有專家建議，唱歌時每20分鐘就應換一片口罩。陳時中表示，一般戴口罩是為了避免接觸到外來的病菌飛沫，如果是聽歌的人沒必要20分鐘換一片，至於唱歌的人若想謹慎一點也不反對，不過他個人認為沒有頻繁更換口罩的必要。

在疫苗接種方面，根據指揮中心統計，昨天國內共接種31萬5905劑，累計接種超過4551萬劑，第1劑疫苗涵蓋率82.57%、第2劑76.16%、第3劑35.44%、基礎加強劑0.78%。

有媒體詢問，指揮中心是否再祭出獎勵金催打第3劑。陳時中表示，打疫苗是民眾權利、也是義務，目前疫苗量相當充足，呼籲民眾趕快施打，降低染疫重症風險。（編輯：陳政偉）1110219

美國加州16日解除室內空間必須戴口罩的規定。圖為洛杉磯購物中心人潮。（中央社檔案照片）
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