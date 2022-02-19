更多編輯台推薦新聞：
香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

分析：俄國與西方恐邁入新冷戰 緊張對立成常態
國際

分析：俄國與西方恐邁入新冷戰 緊張對立成常態

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚累計28例 匡列接觸者全數送集中檢疫所
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情14/300

宗教協會群聚累計28例 匡列接觸者全數送集中檢疫所

2022/2/19 14:53（2/19 15:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宗教協會群聚疫情擴大，染疫人數至19日達28人。（指揮中心提供）
宗教協會群聚疫情擴大，染疫人數至19日達28人。（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北19日電）宗教協會群聚疫情擴大，染疫人數達28人。指揮中心指揮官陳時中今天宣布啟動宗教協會專案，所有匡列的接觸者一律送集中檢疫所隔離，避免再有隔離費用相關爭議。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，尤其宗教協會群聚疫情較嚴峻，今天再增4人確診，累計染疫人數達28人，除2月13日一同聚餐、唱歌的成員外，也延燒至新北市一所國中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北市一名國中生（案19951）曾赴宗教聚餐活動，後來傳染給一名同班同學（案20019），顯示疫情已有限度外擴，將再多觀察2天；據疫調，目前染疫個案班上29名同學、13名老師採檢都陰性。

有媒體報導稱，國巨楠梓廠有員工曾北上參與宗教協會聚餐。陳時中證實，國巨確實有員工參加宗教聚會，目前國巨採檢1338名內部人員均陰性，疫情應無外擴。

陳時中指出，因應宗教協會群聚涉及縣市多、個案足跡也較廣，因此宣布針對宗教協會群聚啟動專案，經疫調匡列需要居家隔離的接處者，可通通送至集中檢疫所進行隔離，避免衍生防疫旅館費用爭議。

指揮中心昨天宣布，去年12月14日到昨天為止，染疫個案接觸者若配合疫調匡列，卻被要求自費入住防疫旅館隔離者，相關費用將由中央統一支付，引發討論。

陳時中重申，確診個案接觸者原則上可在家中一人一室居家隔離，有專案型態的可送集中檢疫所隔離，民眾都不用另外花錢。（編輯：陳政偉）1110219

延伸閱讀
新北板橋中山國中2學生染疫 全校停課14天接觸者被匡列隔離不用自費 陳時中：中央全買單研究：變異株BA.2傳染力高 疫苗追加劑可降低重症率新北板橋中山國中2人染疫 陳時中：1人曾去宗教協會聚餐本土9條傳播鏈 陳時中：宗教協會群聚疫情再觀察3天
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀