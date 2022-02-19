宗教協會群聚累計28例 匡列接觸者全數送集中檢疫所

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宗教協會群聚疫情擴大，染疫人數至19日達28人。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北19日電）宗教協會群聚疫情擴大，染疫人數達28人。指揮中心指揮官陳時中今天宣布啟動宗教協會專案，所有匡列的接觸者一律送集中檢疫所隔離，避免再有隔離費用相關爭議。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，尤其宗教協會群聚疫情較嚴峻，今天再增4人確診，累計染疫人數達28人，除2月13日一同聚餐、唱歌的成員外，也延燒至新北市一所國中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新北市一名國中生（案19951）曾赴宗教聚餐活動，後來傳染給一名同班同學（案20019），顯示疫情已有限度外擴，將再多觀察2天；據疫調，目前染疫個案班上29名同學、13名老師採檢都陰性。

有媒體報導稱，國巨楠梓廠有員工曾北上參與宗教協會聚餐。陳時中證實，國巨確實有員工參加宗教聚會，目前國巨採檢1338名內部人員均陰性，疫情應無外擴。

陳時中指出，因應宗教協會群聚涉及縣市多、個案足跡也較廣，因此宣布針對宗教協會群聚啟動專案，經疫調匡列需要居家隔離的接處者，可通通送至集中檢疫所進行隔離，避免衍生防疫旅館費用爭議。

指揮中心昨天宣布，去年12月14日到昨天為止，染疫個案接觸者若配合疫調匡列，卻被要求自費入住防疫旅館隔離者，相關費用將由中央統一支付，引發討論。

陳時中重申，確診個案接觸者原則上可在家中一人一室居家隔離，有專案型態的可送集中檢疫所隔離，民眾都不用另外花錢。（編輯：陳政偉）1110219