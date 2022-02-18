接觸者被匡列隔離不用自費 陳時中：中央全買單

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）近來不少民眾不滿配合防疫匡列隔離，卻得自費住防疫旅館。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，考量民眾配合防疫也犧牲許多，隔離費用將由中央預算支應，不造成二度傷害。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北齊燒，確診者足跡遍及多縣市，部分縣市擴大匡列接觸者防堵疫情，遭匡列的民眾若無法一人一室居家隔離，就得自費入住防疫旅館，民眾抱怨連連。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，也犧牲許多，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

陳時中表示，110年12月14日春節檢疫專案開始到宣布日止都會回溯支付，無論地方政府先付或是個人先付，中央都會支付，請地方政府盡快造冊；他並強調，這筆款項與防疫補償不衝突。

陳時中說，儘管指揮中心近來三令五申，強調接觸者原則上是以在家中居家隔離為主，除非若有專案或特殊群聚，無法在家中隔離，可報指揮中心同意到集中檢疫所公費隔離，但仍有許多民眾必須自費到防疫旅館隔離14天，引發爭議。

陳時中指出，這段期間，雖然有部分地方政府協助支付防疫旅館的費用，但相關補助仍參差不齊，經討論後認為由中央支應可和地方共同解決問題，目的是不讓受隔離者自掏腰包、造成二度傷害。

陳時中表示，這兩天將正式發文給地方政府，凡是經確定必須隔離的民眾，入住防疫旅館一律由中央預算支付。（編輯：陳政偉）1110218