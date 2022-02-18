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防疫旅館隔離費用中央預算支應 估6000人受惠

2022/2/18 16:26（2/18 17:02 更新）
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指揮中心指揮官陳時中18日宣布，染疫個案接觸者因配合防疫入住防疫旅館的費用，中央將全額支應，並可回溯至去年12月14日。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
指揮中心指揮官陳時中18日宣布，染疫個案接觸者因配合防疫入住防疫旅館的費用，中央將全額支應，並可回溯至去年12月14日。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北18日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，染疫個案接觸者因配合防疫入住防疫旅館的費用，中央將全額支應，並可回溯至去年12月14日，預估將有6000人可拿回隔離費用。

國內去年12月起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，部分縣市不僅擴大匡列接觸者，更要求民眾自費入住防疫旅館，引發民怨。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，也犧牲許多，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

陳時中說，凡是去年12月14日至今年2月18日的防疫旅館隔離費用，無論是地方政府或民眾個人支付，都由中央支應，估約有6000人可拿回隔離費用。

陳時中指出，今天上午有立委稱衛福部紓困預算有多達8000億元，但實際上衛福部預算共1827億元，包括防疫預算約1465億元、紓困預算約361億元，預計將以此筆預算支應防疫旅館費用。

在國內疫苗接種方面，第23期COVID-19第3劑疫苗預約，今天中午12時截止預約，將於21日到27日接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天中午，全台各縣市共可提供158.4萬劑疫苗名額，已有95.9萬人完成預約，預約率60.58%。

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莊人祥說，莫德納疫苗釋出的77.4萬名額，已有55.9萬人預約、預約率72.17%；BNT疫苗釋出66萬名額，共有35.8萬人預約、預約率54.31%；高端疫苗釋出12.5萬名額，共有3.5萬人完成預約、預約率28.43%；AZ疫苗釋出2.3萬名額，共6044人預約、預約率25.93%。

據統計，昨天國內接種29萬261劑疫苗，累計接種約4518萬劑，第1劑涵蓋率82.52%、第2劑76.04%、第3劑34.19%、基礎加強劑接種率0.78%。（編輯：吳協昌）1110218

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