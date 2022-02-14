屏東女醫確診百餘人居隔 院長買單逾200萬住宿費

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屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所女醫師確診，擴大匡列156人住進防疫旅館，診所院長梁應鐘14日表示，內心虧欠，住宿差額由他買單，估計逾新台幣200萬元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者李卉婷屏東14日電）屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所女醫師確診，擴大匡列156人住進防疫旅館，14天的費用增添民眾負擔，診所院長梁應鐘今天表示，內心虧欠，住宿差額由他買單，估計逾新台幣200萬元。

梁應鐘接受中央社記者電話訪問表示，院內醫師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導致有156人需自費住進防疫旅館隔離，因聽見部分民眾反映，住宿費用添增經濟負擔，實在感到愧疚，因此主動打電話給屏東縣長潘孟安，隔離者扣除縣府補助的差額，由他負擔。

「估計約200多萬元。」梁應鐘說，扣除縣府每人每天500元的補助，剩餘的費用不應該是無辜民眾負擔，希望由他支出，彌補心中的虧欠。

屏東縣政府衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，因潮榮聯合診所醫師確診而匡列的共計有156人，其中135人為屏東縣民，其餘21人為外縣市人口，已轉告知診所院長的心意。（編輯：戴光育）1110214