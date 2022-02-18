WHO新防疫建議 14天隔離期可有條件縮短

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

WHO表示，若沒出現任何症狀，未篩檢者隔離期可縮短到10天；若篩檢結果呈陰性反應，更可減為7天。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，在某些情況下，那些正與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增奮戰的國家，可將原先世衛建議的14天隔離期縮短。

路透社報導，世衛說，新的防疫指引可能會對必要性服務面臨壓力的地方有所幫助。

世衛表示，舉例來說，若沒有出現任何症狀，未篩檢者隔離期也可以縮短到10天；若篩檢結果呈陰性反應，更可減為7天。

世衛在新的臨時指引中指出，在無法篩檢以縮短隔離期的地方，或許可用判別有無症狀來代替篩檢。

世衛也表示，在類似的情況下，各國或許可考慮放寬接觸史追蹤措施。

疫調的重點應該放在會接觸到COVID-19患者的人，包括醫護人員等易遭感染的高危險族群，以及本身患有疾病或未接種疫苗者等染疫後容易演變成重症的高風險族群。

美國、德國及瑞士等部分國家已經縮短隔離期，以因應Omicron變異株帶來的染疫潮，傾向與病毒共存策略。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110218