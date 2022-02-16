匡列隔離期跟進縮短？陳時中：檢疫期縮短先做好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心指揮官陳時中16日表示，目前先把入境檢疫期縮短做好，匡列隔離期是否縮短再視狀況決定。圖為桃機接駁車將旅客載往臨時檢驗中心。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北16日電）入境檢疫期研議縮短至10天，指揮中心指揮官陳時中今天說，匡列隔離期因陽性率較高，未來雖可能縮短隔離期，但目前先把檢疫期縮短事宜做好，再視狀況決定。

中央流行疫情指揮中心日前宣布邊境鬆綁措施，包含入境檢疫期擬從14天縮短至10天，推估最快今年3月中旬前可上路。

媒體今天在疫情記者會詢問，入境檢疫期縮短，國內因接觸確診者遭匡列隔離的民眾，隔離期是否也能比照縮短。

對此陳時中說明，從統計數字來看，遭匡列隔離者最後檢出陽性的染疫率達6.7%，比率不算低，可看出匡列隔離算是精準。

至於入境檢疫從過去經驗來看，檢出陽性的染疫率約0.8%，雖因先前檢疫期滿未採檢，可能稍微低估，但可看出兩者陽性率差異很大。

陳時中說，預計將逐步進行，從陽性率較低的入境檢疫期先行縮短，接下來再看情況，有可能連隔離期也縮短，但要先把檢疫期縮短事宜先做好。

媒體也提問，未來是否構思要全面開放商務客入境，以及檢疫天數是否會進一步從10天再縮短。

陳時中坦言，「是有這樣的方向」，但不一定在第1波邊境放寬措施進行，等第1波措施成功後再往第2波邁進，朝這個方向考慮。

陳時中說，外界認為很多國家縮短檢疫期，台灣為何不跟進再縮短，他強調，必須看實際證據，包含檢驗結果、檢出天數與發病後病毒量是否高，他推估大約一個月可觀察出端倪。

陳時中也提到，相信再過不到一個月，世界染疫狀況會下降，指揮中心認為邊境放寬是安全的，首先基於科學數據，多達99%的個案是在入境10天內檢出，且目前相對入境陽性率並非特別高。

陳時中也提到，國際間相對染疫人數降低，加上落地採檢陽性率下降，且部分陽性確診者送至集中檢疫所後，再次檢驗就呈陰性，或者是因病毒量低。

陳時中說，整體來看世界疫情漸漸往下降，雖外界憂心檢疫期縮短對疫情的影響，但指揮中心會謹慎進行。（編輯：陳仁華）1110216