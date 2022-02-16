2/16增14例本土4人與新店設計師案有關 境外移入53例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北16日電）疫情指揮中心宣布，今天新增67例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為14例本土病例，其中4人與新店設計師案有關；境外移入53例，無新增死亡個案。（編輯：張芷瑄）1110216

指揮中心新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入（16例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（10例）、英國（6例）、印尼及日本（各3例）、義大利、法國及印度（各2例）、中國、孟加拉、愛爾蘭、加拿大、馬拉威、德國、模里西斯、西班牙、越南、荷蘭、柬埔寨（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於今年1月6日至2月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,052,334例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,032,319例排除），其中19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案19601本土個案改判陰性），累計131例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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