確診航警曾到北投載女兒 疫調沒講將開罰6萬元

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桃園市長鄭文燦（圖）表示，桃園16日新增1例本土個案，是15日確診的桃園國際機場航警的孫女。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市長鄭文燦今天表示，已採檢航警孫女幼兒園師生、家長448人；航警曾到北投載女兒回台北，這名女兒在北投某飯店工作，由於航警昨天疫調時未完整說明，將開罰新台幣6萬元。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園今天新增1例本土個案（案19861），是昨天確診的桃園國際機場航警（案19763）的孫女，CT值18.8。

鄭文燦表示，針對航警孫女就讀的幼兒園（私立喬幼幼兒園），今天採檢幼稚園師生、家長約448人，目前正在檢驗中；這件案子有同班和跨班的足跡，居家隔離人數達94人。

鄭文燦表示，根據航警局和桃園機場公司說法，這名航警工作內容是進行確診病患後送，過程有穿著隔離衣；這名航警在昨天疫調時，沒有完整說明足跡，今天二輪疫調後發現，他除了跟孫女有接觸，2月13日也有到北投載女兒回台北住處。

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鄭文燦表示，航警女兒在北投某飯店工作，除了要匡列居隔，也通知台北市政府衛生局進行疫調；由於這名航警在第一時間沒有完整說明足跡、家人接觸情況，桃園市政府衛生局將依違反傳染病防治法第43條，對他開罰6萬元。

鄭文燦表示，桃園3條傳播鏈將觀察到2月25日，預計觀察到2月底，再來判斷社區風險；桃園明天起解除2項加嚴版防疫措施，包括開放運動場館及旅宿業的游泳池附屬設施，以及餐飲部分，全市餐廳與百貨賣場美食區取消內用區座位減半、禁止使用附設歌唱設備等規定，比照中央2級警戒相關規定辦理。（編輯：方沛清）1110216