大林煉油廠若感染擴大 中油：徵詢退休員工支援

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（中央社記者曾智怡台北16日電）中油高雄大林煉油廠3名輪班人員確診，已召回2300名員工篩檢，外界擔憂恐影響生產。中油表示，目前油品存量處於高檔，大林廠運作正常，並同步徵詢相關單位退休員工支援意願，詳細待PCR結果出爐再進一步規劃。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，高雄中油大林煉油廠今天3名員工確診，已召回2300名員工篩檢，因中油煉油廠是重要基礎設施，關係到石油化工業，僅C組整班停班，其餘員工採宿舍隔離，團進團出、分艙分流不停工。

外界擔心若檢測出更多員工確診，可能影響生產。中油晚間告訴中央社記者，目前正在徵詢過往在中油相關單位服務過的數名退休員工，假使產生人力缺口，有無意願支援。徵詢範圍以大林煉油廠、高雄煉油廠退休員工為主，因他們本身就有相關工作經歷，較為合適，會根據明天PCR結果，進行進一步規劃。

中油指出，整體而言，目前油品存量處在高檔，且大林廠操作一切正常，目前確診員工都在同一班別，僅操作班別調整為3班2輪制，每班時數拉長，請員工共體時艱，盼度過過渡期後能漸入佳境。（編輯：張均懋）1110216