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不明傳播鏈10條 陳時中：高度關注航警及大林煉油廠疫情
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疫情15/300

不明傳播鏈10條 陳時中：高度關注航警及大林煉油廠疫情

2022/2/16 17:16（2/16 18:35 更新）
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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，16日再增14例本土病例，指揮中心表示，目前共有10條不明傳播鏈，高雄煉油廠為2大高度關注傳播鏈之一。圖為高雄大林煉油廠一景。中央社記者董俊志攝 111年2月16日
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，16日再增14例本土病例，指揮中心表示，目前共有10條不明傳播鏈，高雄煉油廠為2大高度關注傳播鏈之一。圖為高雄大林煉油廠一景。中央社記者董俊志攝 111年2月16日
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北16日電）指揮中心今天表示，礁溪溫泉酒店群聚今天結案、鳳山家庭群聚和煉油廠合併為同群聚，不明傳播鏈從12條降為10條，而桃機航警、煉油廠則是2大高度關注傳播鏈。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天再增14例本土病例，確診個案遍及高雄多場域如高雄港、幼兒園、砂石場、煉油廠等，桃機航警、新北設計師也有衍生病例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至昨天，國內共有12條疫情傳播鏈，但今天長榮礁溪溫泉酒店監測期滿結案，另發現高雄鳳山家庭群聚和紅茶牛奶店、煉油廠為同一條傳播鏈，因此傳播鏈減少為10條。

羅一鈞說，10條不明傳播鏈分別為新北設計師案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚案、桃機航警案、桃園防疫旅館家庭群聚案、桃園日翊物流案、高雄砂石場案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，仍持續監測中。

指揮中心指揮官陳時中指出，目前桃機航警、高雄煉油廠群聚都是指揮中心高度關注的傳播鏈，其中桃機航警基因定序雖然還沒出來，但初步疫調發現可能和一名境外移入病例相關，加上所有人員都有週期性採檢，與先前桃機群聚有關的可能性很低。

另外，陳時中表示，日前國內跨縣市家族群聚疫情當中，苗栗縣一家仙草店也出現足跡相關的確診個案（案19601），這名個案確診時Ct值很高，但接下來3次採檢結果都陰性，N抗體2度採檢也都是陰性，因此區指揮官判定偽陽性，將移除案號。（編輯：張芷瑄）1110216

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