中油大林煉油廠群聚 召回2300員工篩檢、分艙分流不停工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄中油大林煉油廠16日3名員工確診，已召回2300名員工篩檢，中油成立緊急應變小組。（中油提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北16日電）高雄中油大林煉油廠今天3名員工確診，已召回2300名員工篩檢，因中油煉油廠是重要基礎設施，關係到石油化工業，僅C組整班停班，其餘員工採宿舍隔離，團進團出、分艙分流不停工。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，煉油廠群聚指標個案（案19817）於2月12日出現喉嚨不適及鼻塞等症狀，15日就醫採檢陽性，今天確診。

陳時中說，案19817職場環境為獨棟6層樓蒸餾廠，屬於共同工作區域，已召回煉油四廠2300名員工進行篩檢，其中2名為陽性確診（案19844、19863），同樓層89名為陰性，其餘廠區員工持續篩檢中。

陳時中表示，案19817職場共有28人，分為4班，每班每組7人，因為煉油廠全天候不能停工，決定僅C組整班停班，由其他3組團進團出，共同搭乘交通車上下班，輪班員工分艙分流，於宿舍隔離，疫情監測期間，將安排每2天快篩1次，視後續疫情狀況調整，且2月1日起進出同場域的人員及其他社區接觸者列冊追蹤。

陳時中表示，已針對確診個案換班室、休息室進行環境採檢，檢驗均為陰性，中油煉油廠是重要基礎設施，關係到石油化工業，經濟部及高雄市都加緊注意，盼及早控制。

另外，陳時中也提到，大林煉油廠群聚與高雄市14日新增的3例感染源不明COVID-19確診個案，包含「老江紅茶牛奶」員工（案19733）及鳳山家庭群聚（案19730、案19732）有關聯性。

根據疫調發現，其1名染疫的煉油員工，與鳳山家庭群聚的兒子（案19732）有足跡相關，案19732可傳染期間曾拜訪客戶，今天煉油廠確診員工就是客戶弟弟。

陳時中說，雖然當初只是煉油廠員工家人被匡列，尚無人確診，但煉油廠警覺性高，立刻展開員工快篩，才能及早揪出3名員工快篩陽性，進一步PCR採檢陽性確診，衛生局進一步對煉油廠員工疫調，發現有員工曾赴「老江紅茶牛奶」消費，由染疫店員服務。

還有1名鳳山家庭、紅茶牛奶店跟煉油廠群聚有關個案，是案19732於2月12日曾至台南訪友，這名朋友也隔離陰轉陽，今天確診。陳時中說，當初案19730確診時，是考量個案入境到染疫時間過長，研判可能是境內染疫，果然透過地方衛生單位努力，找出社區傳播鏈。（編輯：陳清芳）1110216