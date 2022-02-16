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疫情16/300

若Omicron持續輕症化 輕症個案可望居家隔離

2022/2/16 16:05（2/16 16:38 更新）
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Omicron輕症個案居多，指揮中心指揮官陳時中16日表示，未來可能開放輕症個案在家中隔離。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
Omicron輕症個案居多，指揮中心指揮官陳時中16日表示，未來可能開放輕症個案在家中隔離。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北16日電）全球Omicron疫情延燒，輕症個案居多。指揮中心指揮官陳時中今天表示，若疫情持續輕症化，可能開放輕症個案在家中隔離，但短期內暫不考慮開放自主健康管理。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株疫情延燒，但染疫個案以輕症居多，有媒體詢問台灣抗病毒藥物是否足夠，未來是否可能開放確診個案自主健康管理即可。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前輕症個案只能送到加強型防疫旅館或集中檢疫所，未來若疫情持續輕症化，考量相關檢疫量能，確實可能開放在家中居家隔離，但要自主健康管理大概有點困難，可能還有一段路要走。

國內近日出現首例Omicron死亡病例，有醫師認為，年紀愈高感染COVID-19後，死亡機率恐呈現指數型成長。

陳時中表示，他對此沒這麼悲觀，台灣已有30多天沒有新增死亡病例，12月、1月也都只有1例死亡個案，代表Omicron致死率相當低，疫苗打好打滿才是保護之道。

有媒體詢問，第2、3劑疫苗涵蓋率應達多少才建議出國，專家稱打第4劑疫苗可能導致免疫麻痺。陳時中建議，無論打幾劑疫苗都應危邦不入，避免到疫情較嚴重的地方，在疫苗方面，台灣還沒考慮接種第4劑，目前最重要的是先把國際都有打的第3劑打好打滿。

陳時中先前提到，國內疫情穩定後，才可能考慮參與台北市長選舉。陳時中今天被問到此事時強調，總是要疫情穩定看到曙光，「不是微光，是亮光」，他才能安心，強調參與選舉沒有時間表。（編輯：張芷瑄）1110216

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