每週確診數350例以下 學者陳秀熙：可達重症清零[影]

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影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

（中央社記者許秩維台北16日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，若每週COVID-19確診數控制在350例以下，就可達到「重症清零」，再搭配疫苗施打、客製化防疫等措施，朝「動態清零」邁進。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，分析最新疫情狀況。

陳秀熙指出，1月2日至2月12日期間，台灣累積1737名境外移入和696名本土確診個案，在疫苗保護力提升、NPI（戴口罩等非藥物介入）及檢測措施加強下，本土個案持續下降，若每週確診數控制在350例以下，就可達到「重症清零」，目前台灣已接近此目標，僅有極少數重症個案產生。

觀察桃園及高雄群聚案近期的流行曲線，陳秀熙提到，有效再生數（Rt值）皆小於1，表示本土疫情流行已有效控制；至於未來持續進入的境外移入個案對本土疫情的影響，若本週（2月13日至19日）本土確診個案數小於警戒上限100名時，代表疫情流行已受到控制。

根據全球疫情趨勢，陳秀熙也提出「Omicron防疫光譜」，光譜兩個極端為「病毒清零」及「病毒共存」，起初多數國家抱持「病毒清零」觀念，隨著Omicron流感化，開始走向「動態清零」、「重症清零」及「類流感化」防疫。

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陳秀熙表示，台灣自去年12月至今年2月底為第1階段，藉由高效率疫調、匡列接觸者、加強第3劑疫苗、 升高NPI措施、強化境外檢測、輕症分流照護等，來達到「重症清零」。

陳秀熙指出，3月至5月底可進入第2階段，隨著社區的疫苗保護力達90％、客製化防疫政策、優質化邊境防疫（考慮疫苗施打來縮短居隔）、輕症自我健康管理後，讓確診個案由兩位數走向個位數的「動態清零」；未來取得抗病毒口服藥物、次世代疫苗，加上邊境開放和社區類流感監測後，就邁入第3階段「類流感化」防疫。（編輯：陳清芳）1110216