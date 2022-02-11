兒童染Omicron發燒占大宗 成人多喉嚨不適咳嗽

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北11日電）指揮中心今天分析本土Omicron疫情確診者症狀，12歲以下兒童染疫後多為輕症，症狀以發燒占大宗；青少年與成人染疫多輕症或無症狀，發病逾半數有喉嚨不適與咳嗽症狀。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，自今年1月以來的本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，累計672例個案，中重症維持1例，其餘皆為輕症或無症狀，年齡層仍以20至40多歲居多。

從症狀分析，羅一鈞說，672例本土個案中，有逾半數個案出現喉嚨不適或咳嗽症狀，占比不分軒輊，顯示這波Omicron變異株疫情，須特別注意喉嚨與咳嗽症狀，其次症狀則為流鼻水及發燒。

羅一鈞說，672例本土個案中有82例為12歲以下兒童，相較於青少年與成人無症狀為43%，兒童的無症狀比率稍低為34%，輕症比率為66%；性別部分，孩童確診以男童較多，成人確診則以女性稍多，可能與照顧者和女性移工群聚有關。

症狀部分，羅一鈞說，54例有症狀的兒童當中，有63%出現發燒症狀，而成年人與青少年，發燒比率僅21%；孩童症狀其次是咳嗽，另有部分出現流鼻水、鼻塞與喉嚨症狀。

針對成人與兒童症狀不盡相同，尤其是喉嚨症狀，羅一鈞分析，孩童可能較不會描述喉嚨不舒服，通常是照顧的大人發覺孩童有發燒、咳嗽，才警覺前往就醫採檢。

羅一鈞也說明最新境外移入個案定序結果，上週新增完成18例定序，皆為Omicron變異株；累計境外移入與本土個案分別已完成439例、246例定序為Omicron個案。

羅一鈞提到，目前境外移入個案，入境自採檢陽性的隱藏期，多達95%可在入境7天內檢出，98%則可在10天內檢出。（編輯：管中維）1110211