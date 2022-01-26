李秉穎：台灣若完全放棄防疫 每天恐逾50死亡

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台大兒童醫院主治醫師李秉穎26日表示，如果完全放棄防疫，對台灣仍是不可承受的負擔。圖為化學兵群18日前往台北捷運消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北26日電）台大兒童醫院主治醫師李秉穎今天表示，如果完全放棄防疫，對台灣仍是不可承受的負擔，可能每天有50個死亡案例，會造成很大衝擊、醫療系統無法負荷，間接地也會重傷經濟。

民進黨中常會今天邀請台大兒童醫院主治醫師李秉穎專案報告「新冠病毒防疫的過去與未來」。民進黨發言人謝佩芬轉述黨主席蔡英文談話指出，要求黨公職及擬參選人配合指揮中心的防疫指引，禁止跑攤，維持社交距離，共同守好社區防線這一關。

蔡英文說，農曆新年即將到來，國際疫情依然嚴峻，目前本土疫情也有升溫趨勢，政府將會密切注意、積極因應，中央和地方也會通力合作，全力防止疫情擴散，讓大家能夠安心過好年。

她表示，疫情爆發2年以來，最辛苦的是第一線防疫人員堅守崗位，是台灣不可或缺的防疫英雄，非常感謝他們的辛苦與付出，希望大家多給他們支持和鼓勵。她呼籲，凡是有接種資格的民眾都儘快去接種疫苗，同時也做好防疫。

李秉穎會後受訪指出，如果完全放棄防疫，對台灣仍是不可承受的負擔，因為Omicron未完全輕症化，還是有相當的重症與死亡比例，呼籲大家要做好防疫準備，接種疫苗非常重要。

李秉穎說，台灣現在可能在「清零」與「共存」上抉擇，算是過渡期，還不適合完全放棄防疫，適當的防疫還是很重要。至於何時可以完全與病毒共存，就是國民免疫力要提升到幾乎百分之百。

因此，他呼籲還沒有接種疫苗的20%到30%的人口要盡快完成疫苗接種，可以打第三劑的人盡快去打第三劑，至少會有助控制病毒傳播。

與會中常委轉述指出，李秉穎在中常會提到，除非是極權國家可以100%打疫苗，否則還是會有一定程度的人沒打疫苗，如果完全鬆綁，可能一天還是有5、60個死亡。（編輯：謝佳珍）1110126