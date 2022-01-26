日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

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日本全境25日單日確診數首度增逾6萬例，另新增42例死亡。截至24日疫苗第3劑接種人數為262萬9857人，接種率僅2.1%。圖為愛知縣一處大型接種站。（共同社）

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（中央社網站26日電）Omicron變異株持續在日本擴散，1月初單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數從數百成長到數千，25日更首度逾6萬例，再創新高。日本目前的防疫對策是什麼？疫苗追加劑施打情形如何？重症與死亡案例有大幅增加嗎？

日本疫情現況

日本去年8月受Delta變異株影響，確診數達到一波高峰，10至12月相對回穩，每天新增數百到2000多例。傳染力強的Omicron變異株今年1月開始急速擴散，根據日本放送協會（NHK）數據，日本全境25日單日確診數首度增逾6萬例，另新增42例死亡。

東京都25日新增1萬2813例創單日新高，病床使用率升至39.8%。大阪府則新增8612例確診病例，超過22日創下的7375例紀錄，寫下單日新高。

目前防疫措施

「防止蔓延等重點措施」9日起在沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地實施，21日起擴增至東京都、愛知縣等13都縣。27日起預計增至北海道、青森縣、京都府、大阪府等18道府縣。同時，日本政府修改防疫基本因應方針，推薦民眾戴不織布口罩。

「防止蔓延等重點措施」是「緊急事態宣言」前一階段的防疫作為，由日本中央政府決定授權實施的都道府縣與期間，具體的對象地區與防疫對策則由當地知事判斷，例如：可命令餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，若業者不願配合，可處20萬日圓以下罰鍰；也可規定民眾須佩戴口罩，並禁止不戴口罩者入場。

東京都政府表示，病床使用率一旦達到50%，將籲請中央政府實施「緊急事態宣言」。

（中央社製圖）

追加劑接種率僅2.1%

根據日本首相官邸數據，日本全人口2劑COVID-19疫苗接種率已達78.7%。為因應Omicron變異株，日本政府將第3劑與第2劑間隔至少8個月的時間提前，要求地方政府提早1至2個月。

日本去年12月開始施打追加劑，但截至1月24日僅有262萬9857人接種第3劑，接種率僅2.1%。

NHK去年12月5至7日的民調顯示，67%的受訪者願意接種第3劑，21%沒有意願。共同社今年1月22至23日的民調則顯示，47.9%的受訪者「希望儘快接種」。

讀賣新聞報導，醫療工作人員中有人因擔憂副作用而遲不接種第3劑。奈良縣內的醫院相關人士說，因為擔心副作用，又要確保醫療能量，因此沒有加緊接種。

此外，也有老人照護設施表示，入住的老人多有罹患認知症等無法確認本身意志者，需要花時間向家人說明與取得同意，很難提早為這些老人接種疫苗。

日本東海大學公共衛生學教授金谷泰宏則表示，只靠地方政府自行努力，能加快的進度有限，中央政府有必要增加大規模接種會場、減少地方政府負擔。

死亡、重症情況嚴重嗎？

根據NHK統計，日本從去年11月至今年1月中旬單日COVID-19死亡人數幾乎都是個位數或0，在Omicron肆虐之下，近日死亡人數呈現上升趨勢，1月25日來到42人。

重症人數同樣顯示上升趨勢，厚生勞動省統計單日數據已超過400人；住院及接受治療人數上升趨勢更為明顯，去年12月從0開始增加，不到一個月已超過37萬人。

日本首相岸田文雄24日說，雖然日本全境在這一波疫情染疫人數創歷史新高，但這次跟2021年夏天發生的第5波疫情不同，目前重症病床量能仍十分充足。（編輯：簡莉庭）1110126