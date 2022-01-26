沖繩2021年觀光人次倒退30年 外國客掛零

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（中央社東京26日綜合外電報導）沖繩縣政府文化觀光體育部25日公布，2021年1月到12月赴沖繩觀光人次，較2020年減少19.3%（約71萬9900人次），總人次降至301萬6700，相當於1991年水準，外國觀光客也掛零。

日本沖繩時報報導，如果拿2021年數據跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行前的2019年相比，更是銳減70.3%（約714萬7200人次），連兩年呈現負成長。

單看外國觀光客部分，2021年受到日本政府限制外國觀光客入境等影響，創下1972年沖繩回歸日本統治以來，在當年1月到12月的日曆年（非每年4月到隔年3月的日本年度）首度掛零紀錄。

歷年觀光人次減幅最大是受疫情影響的2020年，其次是1976年，2021年排名第3。

2021年的301萬觀光人次倒退到1991年左右水準，雖然2021年有單月人次高於2020年同月的情況，但2021年1月到9月實施「緊急事態宣言」等防疫措施，對觀光人次負成長帶來很大影響。

外國觀光客在2020年還有約25萬6900人次，但2021年掛零，主要是沖繩縣國際航班從2020年3月下旬起全面停飛，2020年4月開始外國觀光客就持續掛零。

文化觀光體育部長宮城嗣吉說，雖然2021年「緊急事態宣言」解除後讓經濟活動重啟，相關需求有逐漸復甦跡象，但面對疫情再度擴大，對觀光業者來說又再次面臨嚴峻挑戰。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110126