韓國單日確診破1.3萬人 當局試行新採檢規定

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韓國單日新增確診人數26日首度突破1萬3000人，當局將在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市等地試行新採檢規定。圖為光州一處採檢站。（韓聯社）

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（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國單日新增確診人數今天首度突破1萬3000人，當局將在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市等地試行新採檢規定，倘若一切順利，最快將在本月底推行至全國。

路透社報導，韓國今天通報過去24小時新增1萬3012起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下新高，昨天新增8571人染疫，則是首度突破8000大關。

韓國1月中旬下令將更嚴格的社交距離規定延長3週，包括餐廳、咖啡館和酒吧必須在晚間9時前打烊。

衛生官員警告，具高度傳染力但較不致命的Omicron變異株上週成為韓國主流病毒株，未來幾週韓國單日新增病例數恐將飆升一倍以上，甚至更高。

韓國國務總理金富謙（Kim Boo-kyum）今天在跨部門會議中表示：「我們未來首要任務是減少重症患者和死亡人數。」

當局將先在Omicron疫情較嚴重的光州、全羅南道、京畿道平澤市及安城市試行新採檢規定，限定60歲以上者、密切接觸者等高危險族群接受PCR檢查，其餘在利用居家檢測試劑等一般檢查出現陽性反應時才能接受PCR檢查。

若試行沒有問題，這項規定最快將在本月底將推行至全國。

另外，自今天起，確診者若已完全接種，居家隔離期間將從現行規定的10天縮短至7天。當局對完全接種定義為第2劑接種後未超過90天，或第3劑接種超過14天者。

根據韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency，KDCA），人口約5200萬的韓國目前已有超過95%成年人完整接種疫苗，大約58%已施打追加劑。（譯者：劉文瑜）1110126