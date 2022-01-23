韓國通報7630人確診 農曆年前創下單日次高紀錄

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儘管韓國疫苗接種率很高，並已延長實施COVID-19防疫限制，23日仍通報7630例新增確診，寫下疫情爆發至今次高紀錄。圖為首爾在百貨公司入口處掃描QR code的民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社首爾23日綜合外電報導）儘管韓國疫苗接種率很高，並已延長實施COVID-19防疫限制，今天仍通報7630例新增確診，寫下疫情爆發至今次高紀錄，這也引發疫情在農曆新年假期中進一步擴散的擔憂。

韓國疾病管理廳（KDCA）表示，該國通報7630起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，不僅高於前一天的7009例，同時也逼近12月中旬破紀錄的7848例。

韓國於1月中旬下令將更嚴格的社交距離規定延長3週，包括餐廳、咖啡館和酒吧的晚間9時宵禁，以及私人聚會限制。該國的農曆新年假期將自本月29日開始。

農曆新年是韓國的重要節日，期間數以千萬計民眾通常都會返鄉與家人團聚。

韓國疾病管理廳數據顯示，自疫情爆發以來，該國已累計通報73萬3902起確診個案、6540人染疫病歿。韓國近95%成人完整接種疫苗，超過半數已施打追加劑。（譯者：張璦/核稿：施施）1110123