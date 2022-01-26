日本疫情延燒 全境單日新增確診首度逾7萬例創新高

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本全境截至今天晚間7時止，單日共新增7萬1633例COVID-19確診病例，不僅是疫情爆發以來首度逾7萬例，也是繼25日首逾6萬例後，連續兩天創單日新高紀錄。

日本TBS電視台報導，日本全境47個都道府縣中，今天有33個都道府縣新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例創單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，另外，日本全境今天新增34例死亡病例。

日本全境含鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數235萬9966例，包括1萬8617例死亡病例。

日本政府厚生勞動省表示，全境必須使用人工呼吸器或正在加護病房接受治療的重症患者數較25日增加26人，總數470人。

東京都今天新增1萬4086例COVID-19確診病例，較25日增加逾1200例，連續兩天創單日新高紀錄。東京都今天重症患者較25日增加4人，總數18人。

東京都新增病例數持續增加，到今天為止COVID-19專用病床使用率已來到42.8%，接近東京都政府要檢討籲請中央政府發布「緊急事態宣言」的50%門檻。

大阪府今天新增9813例確診病例，超過25日的8612例，再創疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數28萬5911例，包括3092例死亡病例。

兵庫縣今天新增4303例確診病例，創當地單日新高紀錄，也是首度逾4000例，至今累計病例數11萬18例，包括1405例死亡病例。

北海道今天新增2091例確診病例，是首度逾2000例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數7萬8633例，包括1486例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110126