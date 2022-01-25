更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電金弱勢 台股早盤重挫逾200點失守17800關卡
首頁 / 娛樂

佐佐木希與劇組共11人確診 主演日劇暫停拍攝

2022/1/25 08:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本33歲女演員佐佐木希昨天透過經紀公司公布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她所主演的日劇「爸爸說我不可以嫁給YouTuber！」同劇組共11人確診，23日起已暫停拍攝。

日本東京體育報報導，佐佐木希的經紀公司表示，她是在22日接受劇組定期的核酸檢驗（PCR），23日確診，現在身體狀態穩定，今後將遵從醫療與行政單位的指示進行療養。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

播放佐佐木希主演日劇「爸爸說我不可以嫁給YouTuber！」的東京電視台昨天也表示，該劇組從22日至23日進行定期核酸檢驗，加上出現發燒等症狀的相關人士赴醫院檢驗等，共有11人確診；佐佐木希被認為是這11人之一。

東京電視台說，這11名確診者皆為無症狀或輕症，在自家中療養。現在已對相關場所進行消毒與必要處置，23日起已暫停拍攝。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110125

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族