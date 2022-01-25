佐佐木希與劇組共11人確診 主演日劇暫停拍攝

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本33歲女演員佐佐木希昨天透過經紀公司公布確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她所主演的日劇「爸爸說我不可以嫁給YouTuber！」同劇組共11人確診，23日起已暫停拍攝。

日本東京體育報報導，佐佐木希的經紀公司表示，她是在22日接受劇組定期的核酸檢驗（PCR），23日確診，現在身體狀態穩定，今後將遵從醫療與行政單位的指示進行療養。

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播放佐佐木希主演日劇「爸爸說我不可以嫁給YouTuber！」的東京電視台昨天也表示，該劇組從22日至23日進行定期核酸檢驗，加上出現發燒等症狀的相關人士赴醫院檢驗等，共有11人確診；佐佐木希被認為是這11人之一。

東京電視台說，這11名確診者皆為無症狀或輕症，在自家中療養。現在已對相關場所進行消毒與必要處置，23日起已暫停拍攝。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110125