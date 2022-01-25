深田恭子、藤岡靛、赤楚衛二染疫 日本演藝圈多人確診

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日本知名女星深田恭子所屬的經紀公司25日證實深田確診，目前在自家療養中。（圖取自instagram.com/kyokofukada_official）

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，演藝圈陸續傳出藝人確診。知名女星深田恭子所屬的經紀公司今天證實深田確診，目前在自家療養中。

深田所屬的經紀公司Horipro今天表示，深田23日出現發燒的情況，因發燒症狀持續，今天在東京都內一家醫院接受PCR檢測，結果呈現陽性。目前她在自家療養，等待保健所聯絡。

Horipro表示，對於深田的粉絲及平時關照深田的人士造成憂心與負擔，感到抱歉。深田今後會聽從醫療院所、保健所的指示，專心養病，公司也會盡力做好防疫。

另外，女星吉岡里帆所屬的經紀公司今天也宣布吉岡確診。吉岡出現發燒症狀，接受PCR檢測結果呈現陽性。目前在自家療養中。

昨天男星藤岡靛（Dean Fujiok）所屬的經紀公司AMUSE證實藤岡確診。

藤岡2004年在香港以模特兒的身分出道，曾在台灣演藝圈發展，在台灣結識印尼籍的華僑妻子，兩人育有一對7歲雙胞胎及一名4歲兒子。

1月23日，日本知名經紀公司傑尼斯事務所旗下3人男團KAT-TUN成員龜梨和也確診。

昨天也傳出男星速水茂虎道與妻子平山綾確診、女星芳根京子、佐佐木希、SKE48須田亞香里、新生代人氣演員赤楚衛二、搞笑組合「東方收音機」藤森慎吾、「霜降明星」2名成員、「Viking」小峠英二、「藤崎Market」田崎佑一等藝人確診。（編輯：周永捷）1110125