COVID-19攻陷太平洋島國 薩摩亞索羅門延長封城令

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（中央社索羅門首都荷尼阿拉25日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）攻城掠地，先前得以把病毒擋在門外的太平洋各島國如今疫情擴散，迫使薩摩亞與索羅門群島今天宣布延長封城措施。

許多在廣大海洋中僅是一小點的太平洋島國2020年初利用天然地理屏障關閉邊境，成功阻止疫情入侵。

但2年後，傳染力極高的Omicron病毒變異株攻陷那些防線。

索羅門群島1月中首次出現社區感染後，至今確診人數已暴增10倍。

吉里巴斯出現來自斐濟的境外移入確診者，旋即宣布進入緊急狀態。

帛琉確診人數也在3天內倍增，直逼600人。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，首都荷尼阿拉（Honiara）疫情嚴重，封城令延長4天，盼藉此阻止病毒擴散至全國。

人口70萬的索羅門截至上週僅有31人確診，無人死亡，但如今感染人數直逼300，由於採檢量能有限，實際感染人數可能更多。

薩摩亞也在上週出現來自澳洲境外移入案例，且相關確診者持續增加後，將封城令延至27日晚。

吉里巴斯上週有23名國民搭乘斐濟班機返國後確診，總統馬茂（Taneti Maamau）隨即宣布緊急狀態。這些人是搭乘吉里巴斯重新開放邊境後的第1架班機返國。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110125