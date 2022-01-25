日本疫情發燒 全境單日新增病例首逾6萬例

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日本全境25日單日新增確診逾6萬例，再寫疫情以來新高。圖為大阪店家清潔消毒。（共同社）

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本全境截至今天晚間7時止，單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數首度逾6萬例，再寫歷史新高紀錄。

截至今天晚間7時止，日本全境至少新增6萬2612例確診病例，另新增39例死亡病例。日本全境單日新增病例數，才剛在本月22日首度逾5萬例。

根據NHK自行統計，日本全境含鑽石公主號郵輪在內的累計病例數共228萬8362例，包括1萬8580例死亡病例。

東京都今天新增病例達5位數，另有包括大阪府在內的12道府縣新增病例達4位數。

日本政府厚生勞動省表示，全境需要使用人工呼吸器或在加護病房接受治療的重症患者數較24日增加5人，總數444人。

東京都今天新增1萬2813例再創單日新高，病床使用率來到39.8%，一旦達到50%，東京都政府將檢討向中央政府籲請實施「緊急事態宣言」。

大阪府今天新增8612例確診病例，超過本月22日創下的7375例紀錄，再寫單日歷史新高。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110125