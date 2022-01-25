美消費團體施壓輝瑞 籲保留抗疫口服藥給窮國

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國具影響力的消費者團體「公眾」今天致函施壓輝瑞大藥廠，要求今年內應提供更多所產的抗COVID-19口服藥Paxlovid給開發中國家，憂心口服藥可能像疫苗那樣分配不均。

美國消費者團體「公眾」（Public Citizen）今天致函輝瑞大藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla），要求輝瑞今年至少保留2/3的口服藥供應量，以合理價格供應開發中國家。

「公眾」的公民獲得醫療計畫（Public Citizen's Access to Medicines program）主任梅巴德克（Peter Maybarduk）說，他預期「公眾」將以一年時間來推動Covid-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥保留活動，這封信只是開端。

梅巴德克表示：「這將是未來一年解決醫療問題的首要途徑之一。口服藥重蹈疫苗分配不均的覆轍，將令人極度沮喪，至少初始階段會是如此，我們許多人將努力緩解這個情況。」

路透社報導，輝瑞的Paxlovid口服藥經臨床實驗顯示，該藥物防止高風險患者住院的效力可達約9成，因此預期會是治療Covid-19的主要工具；其試驗結果明顯優於美國默沙東集團（Merck & Co）抗疫口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）的臨床試驗。

但Paxlovid在短期內供應量十分有限。輝瑞曾說，今年內可生產1億2000萬份，但遠低於該公司預估的2022年全球抗疫口服藥市場2.5億民眾所需藥量。

美國已經同意今年採購2000萬份Paxlovid，已為這款口服藥支付給輝瑞逾105億美元。

輝瑞大藥廠證實已收到這封信，但拒絕進一步置評。（譯者：紀錦玲/核稿：陳正健）1110125