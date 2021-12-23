世衛組織：富國搶打追加劑 加劇疫苗分配不均

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天警告，富裕國家搶打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，加劇了各國在疫苗取得上的不平等現象，不利於及早終結疫情。

法新社報導，世衛組織長期以來一直警告COVID-19疫苗分配明顯不均的現象，當富裕國家大規模推行施打追加劑計畫的同時，許多窮國的弱勢人口卻連第一劑都沒得打。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對媒體表示：「大規模的追加劑施打計畫把疫苗供給轉運到疫苗覆蓋率已經很高的國家，可能會導致COVID-19疫情遲遲無法結束，而不是終結疫情。」

他說：「任何國家都無法靠施打追加劑，獨自擺脫這場大流行病。」

世衛的免疫戰略專家諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts）今天表示，全球至少126國建議接種追加劑，有120國已開始實施相關計畫。

但諮詢小組透過聲明指出：「目前尚無低收入國家採取疫苗追加劑施打計畫。」

COVID-19變異株Omicron迅速蔓延全球，使得走出疫情高峰的希望趨於渺茫。

世衛組織表示，Omicron正以前所未見的速度擴散，迄今已有106國發現這種變異株。

初步資料顯示，Omicron比過去的變異株更具傳染力，而且即使接種追加劑似乎可以提升保護力，這種變異株仍更有可能突破疫苗產生的免疫保護。

但譚德塞今天說，現有疫苗仍可顯著保護民眾避免因感染Omicron而引發的重症。他提到，絕大多數住院患者和病故者都是完全未接種疫苗的人，而不是未接種追加劑的人。

他還強調，大眾必須採取所有必要預防措施，在耶誕假期來臨之際控制疫情擴散，而非打了追加劑就以為一切活動都可照常進行。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1101223