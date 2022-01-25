東京大阪疫情狂燒 單日新增病例雙創新高

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，兩大都會區的東京都與大阪府更為嚴峻，兩地今天新增病例分別再創當地單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬2813例確診病例，比先前創紀錄的1萬1227例再多出逾1500例，續創單日歷史新高。東京都重症患者數較24日增加2人，總數14人。

鄰近東京都的千葉縣今天新增3251例確診病例，連續5天創當地單日新高紀錄，至今累計病例數12萬4798例，包括1038例死亡病例。

兵庫縣今天新增3360例確診病例，單日新增首度逾3000例再創歷史新高紀錄，至今累計病例數10萬5722例，包括1405例死亡病例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增8612例確診病例，超過本月22日創下的7375例紀錄，再寫單日歷史新高。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1175例確診病例，至今累計病例數7萬7102例。目前病床使用率達64.7%、重症病床使用率43.1%，都較昨天增加。

駐沖繩美軍基地今天新增50例確診病例，至今累計病例數8944例。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110125