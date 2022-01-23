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日男團KAT-TUN龜梨和也與韓男團iKON3成員均確診

2022/1/23 22:28
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（中央社台北23日電）日本知名經紀公司傑尼斯事務所今天表示，旗下3人男團KAT-TUN成員龜梨和也確診COVID-19，其他2名成員檢測結果呈現陰性。此外，韓國媒體報導，韓國6人男團iKON成員有3名成員確診。

傑尼斯事務所今天在官網公告表示，KAT-TUN成員龜梨和也昨天上午開始發燒到攝氏38.0度，接受PCR檢測的結果呈陽性反應，確診COVID-19 (2019冠狀病毒疾病)。KAT-TUN其他2名成員上田龍也、中丸雄一的PCR檢測結果呈陰性反應。

傑尼斯表示，以盡量不造成各界人士困擾為優先考量，因此認為應迅速報告龜梨確診一事。目前，鎖定與龜梨密切接觸者，與保健所的聯繫作業等還沒完全結束，但還是向各界人士報告此事。今後會慎重因應此事，必要時將在傑尼斯官網報告狀況。

日媒報導，現年35歲的龜梨是傑尼斯近4天以來，第8位確診的藝人。傑尼斯20日公告說旗下人氣男團Hey! Say! JUMP的成員知念侑李、伊野尾慧確診。

韓聯社報導指出，韓國6人男團iKON的經紀公司YG娛樂公司發布聲明表示，iKON的3名成員金振煥、宋允亨、金東赫今天得知確診。

YG娛樂表示，3人昨天有輕微咳嗽的症狀，之後所有成員行程中斷，進行自主隔離，並接受PCR檢測。結果，6名團員當中上述3人確診，其餘3人檢測結果呈陰性反應。（編輯：韋樞）1110123

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