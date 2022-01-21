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SJ銀赫確診前錄Running Man 宋智孝西藥過敏未打疫苗須隔離10天

2022/1/21 13:49（1/21 14:07 更新）
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韓國演員宋智孝。（圖取自instagram.com/my_songjihyo）
韓國演員宋智孝。（圖取自instagram.com/my_songjihyo）
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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓團Super Junior成員銀赫確診感染COVID-19，之前一同錄影的Running Man節目班底皆依防疫規範接受PCR核酸檢測，其中演員宋智孝採檢結果雖為陰性，但因對西藥過敏未接種疫苗，仍須隔離10天。

銀赫所屬經紀公司Label SJ昨晚發布新聞稿表示，銀赫當天接受採檢結果為陽性，有輕微症狀，目前已暫停所有行程。

之前與銀赫同場錄影的宋智孝因對西藥過敏未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，採檢結果雖為陰性，仍將進行10天的預防性隔離，將缺席24及25日的節目錄影。

宋智孝所屬經紀公司表示，宋智孝在兒時曾被診斷對西藥過敏，2011年為恢復體力施打點滴時也出現呼吸急促、身上出現斑點等危急症狀，在主治醫生評估後決定不接種疫苗。

繼神童、始源後，Super Junior第3度傳出確診消息，銀赫甚至在去年12月已接種第3劑疫苗，公司表示，銀赫與其他成員沒有密切接觸，但其他成員及相關工作人員仍進行預防性檢測。

銀赫17日出席錄影的首爾放送（SBS）節目Running Man班底也都因此接受採檢，公司表示，銀赫當天錄影前使用居家採檢組自行檢測結果為陰性。

目前除全昭旻仍在等候檢測結果外，劉在錫、哈哈、梁世燦、池錫辰、金鐘國、宋智孝等節目班底都已透過經紀公司表示採檢結果陰性。（編輯：郭中翰）1110121

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