韓國疫情燒 男團WINNER、THE BOYZ成員確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國疫情遲遲無法降溫，單日確診日前又創下次高紀錄，演藝圈確診案例不斷，男子團體WINNER、THE BOYZ今天接連傳出成員確診消息。

WINNER所屬公司YG娛樂今天證實，WINNER成員李昇勳確診，其餘成員採檢結果則為陰性。

公司說明，李昇勳已完全接種，23日出席個人拍攝行程前進行預防性檢查時出現陽性反應，所有成員因此暫停活動、接受PCR檢查，最後只有李昇勳確診。

與WINNER同公司的男團iKON前一天才剛出現3人確診，都有輕微咳嗽症狀。

IST娛樂旗下團體THE BOYZ稍早也透過官方網站宣布成員Eric確診消息，公司表示，Eric最近剛接種第3劑疫苗，得知先前曾一起用餐朋友的其他朋友確診後，進行預防性採檢，當時結果為陰性。

未出現疑似症狀的Eric在家隔離至21日，22日以居家檢測試劑檢查為陰性後重新開始參與團體活動，但今天在拍攝團體綜藝活動前，進行預防性採檢時出現陽性反應，其餘成員仍在等待檢查結果出爐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值得注意的是，THE BOYZ 23日剛出席首爾歌謠大獎頒獎典禮，可能與當天參與的許多團體及工作人員動線重疊，IST娛樂表示已將相關消息通知主辦單位。

韓國確診人數持續增加，近期因新種病毒Omicron入侵、傳播速度加快，累計74萬1413人確診，單日確診人數連續3天恢復7000人以上。總統文在寅今天也要求當局加快對應速度，並呼籲民眾戴好口罩，春節期間減少返鄉、聚會等活動。（編輯：陳惠珍）1110124