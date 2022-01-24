更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診者足跡到4餐廳 北市發1542封簡訊通知採檢
首頁 / 娛樂

韓國疫情燒 男團WINNER、THE BOYZ成員確診

2022/1/24 14:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國疫情遲遲無法降溫，單日確診日前又創下次高紀錄，演藝圈確診案例不斷，男子團體WINNER、THE BOYZ今天接連傳出成員確診消息。

WINNER所屬公司YG娛樂今天證實，WINNER成員李昇勳確診，其餘成員採檢結果則為陰性。

公司說明，李昇勳已完全接種，23日出席個人拍攝行程前進行預防性檢查時出現陽性反應，所有成員因此暫停活動、接受PCR檢查，最後只有李昇勳確診。

與WINNER同公司的男團iKON前一天才剛出現3人確診，都有輕微咳嗽症狀。

IST娛樂旗下團體THE BOYZ稍早也透過官方網站宣布成員Eric確診消息，公司表示，Eric最近剛接種第3劑疫苗，得知先前曾一起用餐朋友的其他朋友確診後，進行預防性採檢，當時結果為陰性。

未出現疑似症狀的Eric在家隔離至21日，22日以居家檢測試劑檢查為陰性後重新開始參與團體活動，但今天在拍攝團體綜藝活動前，進行預防性採檢時出現陽性反應，其餘成員仍在等待檢查結果出爐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

值得注意的是，THE BOYZ 23日剛出席首爾歌謠大獎頒獎典禮，可能與當天參與的許多團體及工作人員動線重疊，IST娛樂表示已將相關消息通知主辦單位。

韓國確診人數持續增加，近期因新種病毒Omicron入侵、傳播速度加快，累計74萬1413人確診，單日確診人數連續3天恢復7000人以上。總統文在寅今天也要求當局加快對應速度，並呼籲民眾戴好口罩，春節期間減少返鄉、聚會等活動。（編輯：陳惠珍）1110124

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族