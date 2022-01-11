日本防疫鎖國延長至2月底 將為12歲以下打疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布，鑒於急速擴大的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，一般民眾接種第3劑疫苗將提早從3月展開，並將盡早為有意願的12歲以下孩童施打疫苗。

此外，日本為因應新變異株Omicron，目前實施嚴格的邊境管制措施，原則上禁止外國人新申請入境，岸田表示，這項措施將延長實施至2月底。

對於有媒體報導指將放寬外籍家屬與留學生入境，岸田說，將出於人道與國家利益觀點進行必要的因應。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，岸田上午在首相官邸（辦公大樓）向媒體宣布今後的防疫措施。

在接種疫苗方面，將活用追加購買的1800萬劑美國莫德納（Moderna）疫苗，3月起提早為一般民眾接種第3劑疫苗。

原定第2劑與第3劑原則間隔8個月以上，日本政府決定醫療從業人員與高齡者等約3100萬人，間隔期間將縮短1到2個月；岸田並籲請各地方政府設置大型疫苗接種會場，自衛隊也將再次開設大型接種會場。

此外，有許多年輕人與孩童相繼確診Omicron，對於目前不能接種疫苗的12歲以下族群，將進行必要手續，盡早為有意願者開打疫苗。

為強化在家與防疫旅館療養、減輕保健所負擔，政府尋求醫師會、藥師會與護理協會的協助，讓可因應在家或防疫旅館療養的醫院達1萬6000家，確保輕症者可在家自行療養，避免患者集中住院壓迫病床數。

另為維持疫情迅速擴大地區的醫療體制，今後將會盡速修正Omicron確診者的住院與出院標準。

日本電視台報導，對於疫情持續擴大的沖繩縣，若地方政府提出需求，將於明天派遣自衛隊護理師前往協助。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110111