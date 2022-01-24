世衛：Omicron有可能讓歐洲疫情劃下句點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根23日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）歐洲辦事處主任今天表示，Omicron變異株已將歐洲的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶入另一個新階段，歐洲疫情有可能因此結束。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）接受法新社訪問時表示，看來可以說歐洲地區正走向某種疫情尾聲；他還說，到了3月，Omicron可能感染60%的歐洲民眾。

克魯格指出，一旦目前橫掃整個歐洲的Omicron病例激增現象消退，「全球將有好幾週、好幾個月的免疫期，這要歸功於疫苗，或人們因為染疫而免疫，以及季節性感染的狀況減少」。

他說：「我們預期將有一段平靜期，然後COVID-19有可能在年底回歸，不過大流行規模的疫情不一定會捲土重來。」

美國頂尖科學家佛奇（Anthony Fauci）今天表達類似的樂觀看法，他在美國廣播公司新聞網（ABC News）談話性節目「本週」（This Week）上表示，隨著美國部分地區COVID-19病例「急遽」下降，「情況看起來很不錯」。

佛奇一方面警告大家不要過度自信，一方面又表示，如果美國東北部等地近期確診人數減少的趨勢持續下去，「我認為會開始看到整個國家好轉」。

世衛非洲區辦公室上週也表示，當地COVID-19病例大幅減少，染疫病故人數也在以Omicron為主的第4波疫情達到高峰後首度下滑。

研究顯示，Omicron傳染力比Delta更強，但打過疫苗的人大致較不易發展為重症；Omicron讓人們更加盼望COVID-19能從大流行疫情轉變為較容易管控的地方性流行病，類似季節性流感。

不過克魯格警告，要將COVID-19視為地方性流行病仍言之過早。

克魯格說：「有很多關於地方性流行病的討論，但地方性流行病意指…即將發生的事情是可以預料的。這個病毒已經出乎我們預期不只一次，所以我們得格外小心。」

他還警告，隨著Omicron如此普遍地擴散，仍有可能出現其他變異株。

被問及是否有必要接種第4劑疫苗來終結這場疫情時，克魯格語帶保留，只說「我們知道每接種一劑疫苗，免疫力就會提升」。

根據法新社彙整的官方數據，COVID-19疫情迄今已在全球奪走近560萬人生命，其中有170萬人在歐洲。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110124